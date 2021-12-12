Canlı anlatım: Adana Demirspor Giresunspor maçı

Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geliyor.
ADANA DEMİRSPOR 0-0 GİRESUNSPOR
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Muric, Samet, Deli, Svensson, Rassoul, Sinan, Stambouli, Metehan, Akintola, Yunus Akgün, Balotelli
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Aziz, Traore, Flavio, Balde, Serginho, Diabate, Suleymanov
ADANA DEMİRSPOR GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 16'ncı hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Giresunspor'u konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilir.