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Canlı anlatım: Adana Demirspor Giresunspor maçı

#Adana Demirspor#Giresunspor
Canlı anlatım: Adana Demirspor Giresunspor maçı

Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geliyor.

ADANA DEMİRSPOR 0-0 GİRESUNSPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Samet, Deli, Svensson, Rassoul, Sinan, Stambouli, Metehan, Akintola, Yunus Akgün, Balotelli

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Aziz, Traore, Flavio, Balde, Serginho, Diabate, Suleymanov

ADANA DEMİRSPOR GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 16'ncı hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Giresunspor'u konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilir.

 

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