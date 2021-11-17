Adana Demirspor cephesinden Altay maçı öncesi değerlendirmeler!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacak#Cumhurbaşkanı
İstanbulda kırmızı alarm Bakan Kocadan çok önemli uyarıİstanbul'da kırmızı alarm! Bakan Koca'dan çok önemli uyarı#Koronavirüs
Şenol Güneş sonrası inanılmaz değişim Kendisi de açıkladı, o detay...Şenol Güneş sonrası inanılmaz değişim! Kendisi de açıkladı, o detay...#Hakan Çalhanoğlu
Düzce’de deprem İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…Düzce’de deprem! İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…#İstanbul
Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar Marmara depremiyle ilgisi yok, asıl tehlike...Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar! "Marmara depremiyle ilgisi yok, asıl tehlike..."#Deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklama#Erdoğan
Lionel Messi geri mi dönüyor Barcelonadan açıklama...Lionel Messi geri mi dönüyor? Barcelona'dan açıklama...#Barcelona
En yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktıEn yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktı#ABD
Usta şair Sezai Karakoça son vedaUsta şair Sezai Karakoç'a son veda#Sezai Karakoç
Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandıTerör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandı#Şanlıurfa
Akıl alır gibi değil Tarihte böylesi yok Rakibinin arka kanadına dokununca...'Akıl alır gibi değil! Tarihte böylesi yok' Rakibinin arka kanadına dokununca...#Formula 1
Bilim kurgu filmi değil gerçek... Son çare okullar süresiz kapatıldıBilim kurgu filmi değil gerçek... Son çare okullar süresiz kapatıldı!#Hindistan
Charles ile Camilla Ürdüne gitti, Londraya şişe şişe kutsal su götürüyorCharles ile Camilla Ürdün'e gitti, Londra'ya şişe şişe kutsal su götürüyor#Prens Charles
Evlenmemek için büyükelçiliğe bile sığınmıştı: Evine döndü ama insan içine çıkmıyorEvlenmemek için büyükelçiliğe bile sığınmıştı: Evine döndü ama insan içine çıkmıyor #Prens Albert
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Adana Demirspor cephesinden Altay maçı öncesi değerlendirmeler!

#Adana Demirspor#Belhanda#Vargas
Adana Demirspor cephesinden Altay maçı öncesi değerlendirmeler

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Altay'a konuk olacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haberin Devamı

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı.

İdman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Montella, milli maç arasında oyuncularının dinlenme fırsatı bulduğunu, milli oyuncuların dönmesiyle de Altay maçı için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Adana Demirspor'un deplasman performansını beğendiğini dile getiren Montella, "İlk maçımızı saymazsak deplasmanda iyi maçlar oynadığımızı düşünüyorum. Son oynadığımız deplasman maçı da hiç fena değildi. Rakibin gücünü hesap etmek ve ona göre hazırlanmak lazım. Altay takımı kaliteli olduklarını gösterdi. İlk 7 maçta 5 galibiyet aldılar. Son 5 maçtır kazanamıyorlar. Böyle rakipler bu tarz periyotlardan sonra kazanmak isteyecektir. Aslında bizim avantaj da olabilir. Kazanmak istedikleri için dengelerini bozabilirler. O yüzden bizim kendi hazırlığımızı en iyi şekilde yaparak oraya gitmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kulüp başkanı Murat Sancak'ın 14 yabancı kuralının değişmesi yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Montella, "Aslında bu federasyonunun koyduğu bir kural. İster istemez kabul etmek zorundasınız. Türkiye diğer ülkelere göre daha farklı. Baktığınızda İtalya'da böyle bir kural yok. Hoca istediği gibi transfer yapma özgürlüğüne sahip. Bu hem hocanın hem de kulübün işini kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yendiği ve play-off etabına yükseldiği maçı izleyip izlemediğinin sorulması üzerine İtalyan teknik adam, "Türkiye Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. İtalya da play-off'a kaldı. Umarım 2 takım da play-off etabından Dünya Kupası'na gitme hakkını elde eder. İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü çok muazzam bir hoca. Ben buna eminim ki play-off'tan çıkıp, bizi Dünya Kupası'na götürecek. Ben İtalyanım ve umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez." değerlendirmesinde bulundu.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşlı Miralem Pjanicten flaş açıklama O fotoğraf eskiBeşiktaşlı Miralem Pjanic'ten flaş açıklama! 'O fotoğraf eski'Haberin Tüm Görselleri

- Vargas ve Belhanda'dan açıklamalar

Takımın Arjantinli oyuncusu Matias Vargas da şu an tek hedeflerinin Altay maçını kazanmak olduğunu vurgulayarak, "Her hafta adım adım ilerleyerek gidiyorum. Çok sevdiğim bir yerdeyim. Burada olmam mutluluk verici. Adana Demirspor taraftarı Arjantin taraftar topluluklarına çok benziyor. Uzun bir süre seyircisiz oynadık. Seyircili maçlar başladığında onların tutkuları beni çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Orta saha oyuncusu Younes Belhanda ise Atakaş Hatayspor karşısında alınan galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Önlerinde zorlu bir Altay maçı olduğunu aktaran Belhanda, "Çıkıp elimizden geleni yapacağız. Ligi üst sıralarda bitirebilmemiz ve bir önceki galibiyetimizi önemli kılabilmemiz için kazanmamız gerek. Sakatlığım konusunda şu an kendimi iyi hissediyorum. Forma verildiği taktirde oynayacağım." açıklamasında bulundu.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığını ve futbolu çok özlediğini aktaran Belhanda, "Sahanın dışında olmak beni çıldırtıyor. Sahada olmayı istiyorum. Arkadaşlarım, taraftarlar beni özledi biliyorum. Ben de sahada olmayı özledim. Bu benim işim ve bundan keyif alıyorum. Her defasında sahada olmak istiyorum ve sahada yerimi alacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor#Belhanda#Vargas

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı