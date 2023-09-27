Adana Demirspor - Beşiktaş maçında Belhanda hastanelik oldu

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk ederken ev sahibinin ilk golünü atan Belhanda hastanelik oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve henüz 8. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Belhanda, ilk yarıda takım arkadaşıyla kafa kafaya çarpıştı.
İlk müdahale saha içinde yapılırken tedavi daha sonra saha dışında devam etti.
Devre arasında oyundan alınan Belhanda, baş dönmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Belhanda'nın sağlık durumu, çekilecek MR sonrası belli olacak.