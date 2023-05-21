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Canlı Anlatım: Adana Demirspor Beşiktaş maçı

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#Adana Demirspor#Beşiktaş#Adana Demirspor Beşiktaş Maçı
Canlı Anlatım: Adana Demirspor Beşiktaş maçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 17:55

Adana Demirspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 35. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 35. hafta maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Adana Demirspor: 1

Beşiktaş: 3

Goller: 19' Belhanda, 45+4' Aboubakar, 46' Gedson Fernandes, 72' Cenk Tosun

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

8. dakikada Fernandes'in verkaç ile ceza alanına girerek sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

19. dakikada taç atışında topu alan Stambouli, ceza sahasına meşin yuvarlağı gönderdi. Colley’den seken top Belhanda’nın önünde kaldı. Belhanda’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada Fernandes ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

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43. dakikada Rossier’in ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada ceza sahasın içinde karambolde topla buluşan Cenk Tosun istediği vuruşu yapamazken, meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.

45+4. dakikada Hadziahmetovic’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Aboubakar topla buluştu. Aboubakar'ın sert şutunu çekerken, meşin yuvarlak kaleci Ertaç müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Akintola, Belhanda, Cherif.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Redmond, Cenk, Aboubakar.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçı saat 19.00’da başladı. Maçı beIN Sports 1 kanalı naklen yayınlanıyor.

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