Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar!

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hakem kararlarına çok sert tepki gösteren Sancak, çarpıcı iddialar ortaya attı.

İşte Murat Sancak'ın açıklamaları;

"TFF başkanına, MHK başkanına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları tehdit etti. İtiraz edeni tehdit ediyor. Biz atınca VAR'a gitti. Bizim yediğimiz golde VAR'a niye gitmiyorsun. Barış Sarper Saka mı ne karın ağrısıysa. Attığımız son gole bakınca Balotelli önünü kesmiyor kalecinin, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler."

"Sayın Nihat Özdemir başkanım, hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseri. Başkanım, MHK Başkanım sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı."

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"Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarları galeyana getirdi. Yeter ama artık yeter! Bu kadar hakemlere destek olan biri olarak seyircilerin beni eleştirdiği yerde, hiçbir zaman hakem eleştirmedim. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Bana ceza verebilirsiniz ama doğruları söylemekten kaçınmayacağım."