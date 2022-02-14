Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Adana Demirspor - Beşiktaş maçında gündem yine Balotelli Gol iptal olunca çılgına döndü ve...Adana Demirspor - Beşiktaş maçında gündem yine Balotelli! Gol iptal olunca çılgına döndü ve... #Mario Balotelli
KDV indirimleri başladı Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldiKDV indirimleri başladı! Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldi#KDV İndirimi
Süper Lige çıkmak istemiyoruz sözlerinin ardından her şey değişti'Süper Lig'e çıkmak istemiyoruz' sözlerinin ardından her şey değişti!#Altınordu
Çılgın Sayısal Lotoda dev ikramiye sahibini bulduÇılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu!#Çılgın Sayısal Loto
Covid-19da son durum... Bakan Koca: Nasılsa bulaşacak demek, yanlışCovid-19'da son durum... Bakan Koca: 'Nasılsa bulaşacak' demek, yanlış!#Fahrettin Koca
Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşmaTürkiye ile BAE arasında 13 anlaşma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Unutulmaz maçta Adana Demirspor ile Beşiktaş yenişemedi 2 golUnutulmaz maçta Adana Demirspor ile Beşiktaş yenişemedi! 2 gol#Adana Demirspor
Kritik toplantı sonrası çarpıcı mesaj: Ne yapacağımızı biliyoruzKritik toplantı sonrası çarpıcı mesaj: Ne yapacağımızı biliyoruz#Vladimir Zelenskiy
Murat Sancak maç sonu çileden çıktı Balotelli önünü kesmediMurat Sancak maç sonu çileden çıktı! 'Balotelli önünü kesmedi'#Murat Sancak
Otomobil çalarak Ordudan İstanbula gelmişlerdi Akıllanmadılar... Yine yakalandılarOtomobil çalarak Ordu'dan İstanbul'a gelmişlerdi! Akıllanmadılar... Yine yakalandılar#Ordu
Dehşet evi Baba ve oğlu korkunç şekilde can verdi... Kesik baş neredeDehşet evi! Baba ve oğlu korkunç şekilde can verdi... Kesik baş nerede?#Sivas
Gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildiGazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildi#Sedef Kabaş
Mağaza görevlisi hayatının şokunu yaşadı... İğrenç olayMağaza görevlisi hayatının şokunu yaşadı... İğrenç olay!#Şişli
Rusyadan Batıya yeşil ışık: Bir yol görüyoruz...Rusya'dan Batı'ya yeşil ışık: Bir yol görüyoruz...#Rusya
Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkımEce Erken isyan etti: 'Kardeş' dediklerin kalleş çıktı be aşkım!#Ece Erken
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar!

#Murat Sancak#Adana Demirspor#Süper Lig
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancaktan hakemlerle ilgili flaş iddialar

Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, maçın ardından hakemlerle ilgili çok sert ifadeler kullanıp dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Haberin Devamı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hakem kararlarına çok sert tepki gösteren Sancak, çarpıcı iddialar ortaya attı.

İşte Murat Sancak'ın açıklamaları;

"TFF başkanına, MHK başkanına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları tehdit etti. İtiraz edeni tehdit ediyor. Biz atınca VAR'a gitti. Bizim yediğimiz golde VAR'a niye gitmiyorsun. Barış Sarper Saka mı ne karın ağrısıysa. Attığımız son gole bakınca Balotelli önünü kesmiyor kalecinin, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler."

"Sayın Nihat Özdemir başkanım, hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseri. Başkanım, MHK Başkanım sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı."

Haberin Devamı

"Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarları galeyana getirdi. Yeter ama artık yeter! Bu kadar hakemlere destek olan biri olarak seyircilerin beni eleştirdiği yerde, hiçbir zaman hakem eleştirmedim. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Bana ceza verebilirsiniz ama doğruları söylemekten kaçınmayacağım."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Sancak#Adana Demirspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi