Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan dikkat çeken paylaşım! Beşiktaş, Yusuf Sarı için teklif yaptı mı?

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, son dönemde gündeme gelen iddialar hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Takım içinde maaş konusunda birtakım sıkıntıların yaşandığını dile getiren Sancak, son dönemde performansıyla ön plana çıkan Yusuf Sarı için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif gelmediğini ifade etti.

Ayrıca Sancak, yurt dışından 3 kulübün ciddi şekilde milli futbolcu ile ilgilendiğini belirtti.

İşte Murat Sancak'ın X'ten yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler;

"MAAŞ KONUSUNDA SIKINTI VAR AMA HALLEDİLMEYECEK ŞEYLER DEĞİL"





"Bazı çıkan haberler ile ilgili bilgilendireyim. Maaşlar konusunda sıkıntı haberleri kısmen doğru. Bu her kulüpte olabilecek konular ama bilinmez. Adana Demirspor'da olunca herkes balıklama atlıyor. Herkes kendi takımını takip etsin derim. Kulüp kendi imkanlarıyla işini sürdürmeye çalışıyor profesyonel olarak. Alacaklarda gecikmeler olunca haliyle ödemelerde de gecikme olur. Aşılmayacak bir durum değildir. Bazı futbolcular ayrılmak istiyor haberleri ise gitmek isteyeni hiçbir zaman zorla tutmadık, tutmayacağız da. Devre arasında gidecekler ve gelecekler de olacak. Futbolun ruhunda bunlar var."

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"YUSUF SARI İÇİN BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELMEDİ AMA..."





"Yusuf Sarı ile alakalı Beşiktaş'tan herhangi bir teklif bana ulaşmadı ama yurt dışından 3 kulüp ciddi bir şekilde ilgileniyor. Burada da vereceğim cevap, ederini bulan her futbolcu gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın? Ama transfer konuları bugünün değil transfer döneminde bakılır."