Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: İnşallah Adana'da tur atlarız! Santrfor alacağız

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Cluj ile deplasmanda oynanan maçı değerlendiren Murat Sancak, “Biz buraya galip gelmek için geldik. Galip gelmek için de her türlü ortam vardı aslında. Ama erken yenilen gol bütün hesapları alt üst etti. Golden önce ve golden sonra net pozisyonlarımız var. O pozisyonlar gol olsaydı biz galip gelmiş olurduk. Artık Adana’daki maçı bekleyeceğiz. Adana’daki maçta İnşallah tur atlarız” dedi.

“TAKIM BOLU’DAN AYNI HAVADAN GELDİ”

Başkan Sancak, Cluj’da havanın daha soğuk olmasıyla ilgili ise, “Takım Bolu’dan aynı havadan geldi. Buradaki hava neyse Bolu’daki hava da öyle. Rakibimizi etkiler diye düşünüyorum çünkü saat 9’da oynansa bile nemli bir hava olacak. Ama tabii ki biz onlara bakmayacağız. Netice itibarıyla oynanan oyun önemli. Kim şanslıysa, kim fırsatları değerlendirirse o galip gelir” ifadelerini kullandı.

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“EMRE VE BELHANDA’NIN BERABER OYNAMASI BİRAZ SIKINTI OLUYOR”

Takımdaki eksikler hakkında konuşan Sancak, “Montella’nın oynattığı sistemle bu sistem daha farklı. Bu hoca 6-8-10 oynatıyor. 2 tane 6 numara oynatmıyor. Belki Badou olsaydı Stambouli olmayacaktı. Ama ikisi birden olsaydı maç biraz farklı olacaktı. Emre ve Belhanda’nın beraber oynaması biraz sıkıntı oluyor” sözlerini sarf etti.

“KESİN BİR SANTRFOR ALACAĞIZ”

Transfer çalışmalarına değinen Murat Sancak, “Kesin bir santrfor alacağız. Belki sol açık ve sağ açık oynayan iyi bir oyuncu var. Bakalım onu alabilirsek alacağız. Ama alamazsak bile şu anda 4 tane oyucumuz var orada zaten. Henry gitse bile 4 tane oyuncumuz var. Henry için bu akşam son teklif gelecek” değerlendirmesinde bulundu.

“BİZ SÜPER LİG’E ALIŞMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Süper Lig’e alışmaya çalıştıklarını vurgulayan Sancak, “Daha alışamadık. Öyle Süper Lig’e alışmak kolay değil. 4’üncü oldun diye alışmıyorsun. Daha üzerine koyman lazım, çalışman lazım. Daha zor zamanlar olacak, daha zor dönemler olacak, daha iyi takımlar olacak. Onları da hesap edip en azından sürekli ilk 5’te olmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde planlarımız var. Allah’ta yardım ederse, arzularımızı yerine getirirsek neden olmasın. Avrupa’ya da yeni alıştık. İnşallah başarılı oluruz. En azından ülkemize puanlar kazandırırız. Futbolcular maçtan önce bu maçı en azından ülkemiz için alın demiştim. İstediler aslında ama olmadı. 1-1’de kötü sonuç değil. Deplasmanda yenilmemek de iyidir. Adana’da bitiririz İnşallah bu işi” diyerek sözlerini noktaladı.

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