×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Patrick Kluivert: "Takımımla gurur duyuyorum..."

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Patrick Kluivert#Konferans Ligi
Patrick Kluivert: Takımımla gurur duyuyorum...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 23:42

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda CFR Cluj ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör Patrick Kluivert, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haberin Devamı

Hollandalı teknik adam, takımıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Çünkü maçın her anında kendi futbolumuzu oynamaya devam ettik. Baktığınızda çok şanssız bir şekilde gol yedik ve uzun bir süre 1-0 geride oynadık. Ona rağmen biz kendi futbolumuzu oynamaya devam ettik. Kendi futbolu oynadığımız için de çocuklarımızla gurur duyuyorum. Rövanş maçı için de sabırsızlanıyorum. İşi Adana'ya bıraktık. Ama dediğim gibi daha fazla gol de atabilirdik, kaçırdıklarımız da oldu. Ama genel olarak baktığımızda çok iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Patrick Kluivert: Takımımla gurur duyuyorum...

Turu geçme şanslarıyla ilgili bir soru üzerine genç teknik adam, "Yüzde 50 olarak görüyorum. İyi bir şansımız olduğunu da biliyorum. Kendi evimizde oynayacağız. Maçtan maça plan yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu maçta da çok şans bulduk aslında ama gol atamadık. Kendi evimizde oynayacağımız için kendimizi avantajlı görüyorum" diye cevapladı.

Gözden KaçmasınCluj 1-1 Adana Demirspor (Maçın özeti)Cluj 1-1 Adana Demirspor (Maçın özeti)Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor#Patrick Kluivert#Konferans Ligi

BAKMADAN GEÇME!