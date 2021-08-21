Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: '1 puana şükretmemiz lazım'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'in 2’nci haftasında Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma sonrası Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunduç

Kayseri deplasmanında beklemedikleri bir skor ile karşılaştıklarını söyleyen Sancak, "Demek ki Fenerbahçe maçından sonra takım yoruldu ama bu amaçta 1 puan kardır. 1 puan kazandık. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Daha farklı bekliyorduk. 1 puana şükretmemiz lazım. Kayserispor’u da tebrik etmek lazım. Yeni hoca ile inşallah çıkış yaparlar" diye konuştu.