Adana Demirspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de son hafta mücadelesi!

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Adana Demirspor-Başakşehir FK, Süper Lig 38. haftada kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Turuncu-lacivertli ekip, Trabzonspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor tek golle kazandı. Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi. Adana Demirspor ise sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor. İşte Adana Demirspor - Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri...
ADANA DEMİRSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Başakşehir karşılaşması bugün (26 Mayıs Pazar) saat 19.00'da başlayacak.
Burak Şeker'in yöneteceği mücadele beIN Sports Max 2'den canlı olarak takip edilebilecek.