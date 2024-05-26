×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Adana Demirspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de son hafta mücadelesi!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Adana Demirspor#Başakşehir
Adana Demirspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Ligde son hafta mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 11:46

Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek. Turuncu-lacivertliler, ligde 4. olmak için mücadele ederken 3 puanla sahadan ayrılmayı hedefliyor. Adana Demirspor, ligde 44 puanla 11. sırada yer alıyor. Merakla beklenen karşılaşmayı Burak Şeker yönetecek. Peki Adana Demirspor-Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Adana Demirspor-Başakşehir FK, Süper Lig 38. haftada kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Turuncu-lacivertli ekip, Trabzonspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor tek golle kazandı. Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi. Adana Demirspor ise sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor. İşte Adana Demirspor - Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri...

ADANA DEMİRSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Başakşehir karşılaşması bugün (26 Mayıs Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

Burak Şeker'in yöneteceği mücadele beIN Sports Max 2'den canlı olarak takip edilebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Adana Demirspor#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!