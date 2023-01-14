Canlı anlatım: Adana Demirspor Ankaragücü maçı

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Adana Demirspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

ADANA DEMİRSPOR 3-1 ANKARAGÜCÜ

Goller: 49' Yusuf Sarı, 61' Radakovic, 66' Emre Akbaba, 78' Gökhan İnler

İkinci yarı oynanıyor

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

6. dakikada sol kanattan ceza sahasına orta açan Akintola, topu Onyekuru ile buluşturdu. Onyekuru’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır’da kaldı.

20. dakikada Sowe, Stambouli ile girdiği ikili mücadeleyi kazanarak ceza sahasına girdi. Penaltı noktası üzerinde Emre Kılınç, Sowe'dan aldığı pasta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Burak Şeker, ilk olarak golü verirken daha sonra VAR uyarısıyla, Sow'un rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

30. dakikada orta alanda Gökhan İnler, Semih Güler’e pasını attı. Topla buluşan Semih, kaleyi tam karşıdan gören noktada şutunu çekerken top az farkla auta çıktı.

Haberin Devamı

32. dakikada Onyekuru sol kanattan geliştirdiği atakta ceza alanına ortayı açtı. Topa almak için yükselen kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Boşta kalan topa Bjarnason vururken top auta çıktı.

45+2. dakikada savunma arkasına sarkan Emre, ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Kaleciden dönen topu, Emre tamamlayarak ağlarla buluşturdu. Ancak ofsayt olduğu için gol sayılmadı.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Stambouli, Semih, Manev, Gökhan İnler, Ndiaye, Svensson, Akintola, Emre Akbaba, Bjarnason, Onyekuru.

MKE Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Tolga Ciğerci, Diack, Taylan, Emre Kılınç, Beridze, Sowe.

Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen Adana Demirspor, bu süreçte aldığı altı galibiyette toplam 22 gol sevinci yaşadı. Mavi Şimşekler, seyircisi önünde daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Aralık 1983-Nisan 1984 arasında yakaladı. Bu sezon deplasmanda oynadığı altı Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Ankaragücü ikişer gol attığı karşılaşmalardan galip ayrılırken, puan kayıplarının tamamında birer golde kaldı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son dört maçın tamamını kazanan Adana Demirspor, bu karşılaşmalarda attığı 11 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Ankaragücü, sezonun ilk 13 haftasında aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor.

Haberin Devamı

Süper Lig'deki son üç maçının ikisini kaybeden Adana Demirspor, bu sezon daha önce çıktığı 14 karşılaşmada sadece tek yenilgi almıştı. Süper Lig'in 2022/23 sezonunda ortayla altı gol atan Adana Demirspor, son üç golünü ikisini bu şekilde kaydetti. Bu süreçte ortalar sonucunda Ankaragücü'den daha fazla gol yiyen tek takım Fatih Karagümrük. Bu sezon Süper Lig'de 11 gole doğrudan katkı sağlayan Younes Belhanda, şimdiden Türkiye kariyerinin en yüksek sayısını tekrarladı. Faslı oyuncu, bu sezon Fabio Borini ile birlikte hem 5+ gol atan hem de 5+ asist yapan iki oyuncudan biri konumunda.

Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla Ankaragücü'ne 7 puan kazandıran Ali Sowe , sarı-lacivertli ekibin galip geldiği beş maçta da en az bir golde pay sahibi oldu.

Haberin Devamı

ADANA DEMİRSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Ankaragücü maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.