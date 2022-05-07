Canlı: Adana Demirspor Alanyaspor maçı

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Spor Toto Süper Lig'de Akdeniz derbisinde Adana Demirspor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Adana Demirspor 1-2 Aytemiz Alanyaspor

Goller: 20' Tayyip Talha (KK), 32' Belhanda, 76' Emre Akbaba

Son dört iç saha maçında iki yenilgi alan Adana Demirspor, bu iki karşılaşmada da kalesinde üçer gol gördü. Adana ekibi, bu sezon seyircisi önünde çıktığı ilk 13 Süper Lig karşılaşmasında aynı sayıda mağlubiyet yaşamıştı. Deplasmanda çıktığı son iki Süper Lig maçından puansız ayrılan Alanyaspor, Mart-Nisan 2021 arasından bu yana dış sahada üst üste üç karşılaşma kaybetmiyor. Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin Süper Lig kariyerinde puansız geçtiği üç maçlık bir deplasman serisi bulunmuyor. Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan puansız ayrılan Adana Demirspor, bu sezonki en uzun yenilgi serisini yaşıyor. Bu üç karşılaşmada da kalesinde gol gören Adana ekibi, Süper Lig'de mücadele ettiği bir önceki sezonu bu şekilde üst üste yedi mağlubiyet alarak tamamlamıştı.

Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada rakip kaleye 40 şut gönderen Alanyaspor, Opta'nın Süper Lig'de detaylı istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana kendisine ait olan rekoru geliştirdi. Bu sezon Adana Demirspor'un Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olan Mario Balotelli, son sekiz karşılaşmada rakip filelere sadece iki gol gönderebildi ve bu iki gol de iç sahada penaltı noktasından geldi. Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün, Süper Lig kariyerinde iki asist yaptığı tek maçı sezonun ilk yarısında Alanyaspor'a karşı oynadı.

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Bu sezon oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçlarında yedi asist yapan Tayfur Bingöl, 2014/15'ten bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Tayfur aynı zamanda Alanyaspor'un attığı son dört golde de pası veren isim konumunda. Vincenzo Montella ile Francesco Farioli daha önce bu sezonun dördüncü haftasında karşı karşıya geldi. Süper Lig tarihinde ilk kez iki İtalyan teknik adam maçta birbirine rakip oluyor.

ADANA DEMİRSPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Adana Demirspor - Alanyaspor maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.