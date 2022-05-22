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Adana Demirspor 7 golle kazandı, Mario Balotelli şov yaptı!

#Adana Demirspor#Balotelli#Süper Lig
Adana Demirspor 7 golle kazandı, Mario Balotelli şov yaptı

Adana Demirspor, Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi 7-0 mağlup ederken Mario Balotelli 5 gol attı.

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Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 7-0'lık skorla kazandı.

BALOTELLI'DEN ŞOV

Mario Balotelli, 33, 36, 44, 61 ve 70. dakikalarda attığı gollerle mücadeleyi 5 golle tamamladı.

Maçın 25. dakikasında Atakan kendi kalesine atarken diğer gol ise 45. dakikada Erhun Öztümer'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor sezonu 55 puanla tamamladı. Göztepe ise 28 puanda kaldı.

11 YIL SONRA BİR İLK

Mario Balotelli, Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.

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#Adana Demirspor#Balotelli#Süper Lig

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