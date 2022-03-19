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Adana Demirspor 2 - 1 Medipol Başakşehir (Maç özeti)

#Süper Lig#Adana Demirspor#İstanbul Başakşehir
Adana Demirspor 2 - 1 Medipol Başakşehir (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. hafta maçında Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Adana Demirspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Adana Demirspor - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflarAdana Demirspor - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar
Adana Demirspor - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip, puan sıralamasında rakibinin üzerine çıktı.

Adana Demirspor'a galibiyeti 38. dakikada Tayyip Talha ve 80. dakikada Bjarnason kaydetti. Medipol Başakşehir'e 48. dakikada Aleksic'in kaydettiği gol puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 48'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Medipol Başakşehir 47 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada rakip yarı alanı içinde topla buluşan Vargas'ın ortasında Yunus penaltı noktası üzerinde topa hamle yapmak isterken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
19. dakikada Adana Demirspor, ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Vargas'ın şutunda top direkten oyuna geri döndü.
38. dakikada Vargas'ın ortasında arka direkte Samet'in kafa vuruşu kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu Tayyip, ağlara gönderdi. 1-0

 

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#Süper Lig#Adana Demirspor#İstanbul Başakşehir

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