Adana Demirspor 0-2 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Maçın özeti ve golleri)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Balotelliden olay hareket Fırat Aydınus, VAR ile konuşunca...Balotelli'den olay hareket! Fırat Aydınus, VAR ile konuşunca...#Mario Balotelli
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Türkiyede bir ilk... Dev tünelde ışık göründüTürkiye'de bir ilk... Dev tünelde ışık göründü#TBM
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkilerKılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkiler#Kemal Kılıçdaroğlu
Kovid-19da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladıKovid-19'da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladı#Koronavirüs
Uzmanlar uyardı Sakın bu tuzağa düşmeyinUzmanlar uyardı! Sakın bu tuzağa düşmeyin#Gizlilik Sözleşmesi
Merkelin veda ziyaretinde dikkat çeken mesajlar Yunanistan gibi yapamayızMerkel'in veda ziyaretinde dikkat çeken mesajlar! 'Yunanistan gibi yapamayız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Korkunç ölüm 93 yaşındaki kadın 5inci kattan düştüKorkunç ölüm! 93 yaşındaki kadın 5'inci kattan düştü#Kahramanmaraş
Sarı kodlu uyarı Saat verildi: Kuvvetli olacakSarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Yeni kabus hızla yayılıyor Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...Yeni kabus hızla yayılıyor! Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...#Süper Grip
Gözyaşlarını tutamadı: Tarih çocukların tutuklandığını yazacakGözyaşlarını tutamadı: Tarih çocukların tutuklandığını yazacak#Emine Erdoğan
Ne yaptılarsa olmadı... Ölüme el ele gittilerNe yaptılarsa olmadı... Ölüme el ele gittiler! #ENDONEZYA
Maradona hakkında korkunç iddialar Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...Maradona hakkında korkunç iddialar! Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...#Diego Armando Maradona
Kate ve Williamın evinde tam tersine: Yatak odaları şaşırttıKate ve William'ın evinde tam tersine: Yatak odaları şaşırttı #Kate Middleton
Bu küçük çocuk üniversite sınavını Türkiye ikincisi olarak kazandı'Bu küçük çocuk üniversite sınavını Türkiye ikincisi olarak kazandı'#Ünlüler Nereden Mezun
HABERLERSpor Arena Haberleri

Adana Demirspor 0-2 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Adana Demirspor#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Adana Demirspor 0-2 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Maçın özeti ve golleri)

Adana Demirspor, Süper Lig'in 9. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından en özel fotoğraflarAdana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından en özel fotoğraflar
Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından en özel fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.

Adana'da oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Tetteh ve 54. dakikada Deli kendi kalesine kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor 4 maç sonra kaybetti ve 12 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor'un puanı 9 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Adem Büyük'ün pasında Tetteh, kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. Tetteh'in yakın mesafeden vuruşunda, Ferhat gole izin vermedi.

12. dakikada Rassoul'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma topu kornere attı.

29. dakikada Balotelli'nin sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza alanına yapılan ortada Adem Büyük, meşin yuvarlağa göğsüyle müdahale etti. Samet Akaydın'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Tetteh'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

Haberin Devamı

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin kullandığı köşe atışında kaleci Ferhat Kaplan boşa çıktı. Oluşan karambolde kale sahasında seken topu uzaklaştırmak isteyen Simon Deli, meşin yuvarlağı ters vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 0-2

58. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, kaleci Ertaç Özbir gole izin vermedi.

62. dakikada Balotelli'nin ceza yayı içerisinden sert vuruşunda, kaleci Ertaç sağ köşeden topu kornere çeldi.

87. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Vargas, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Balotelli'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

90. dakikada Tarık Çamdal, sağ taraftan hızla ceza alanına girerek topu Ezeh'e çıkardı. Ezeh'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90 6. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Haberin Devamı

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Belhanda, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Semih, Sadık, Wallace, Ndong, Rayane Aabid, Mounir, Karim Hafez, Adem, Tetteh.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Adana Demirspor#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Memur alımları başladı İşte ilanlar

Memur alımları başladı! İşte ilanlar

Görenler tanıyamadı... Beste Açarın eski halinden eser yok

Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım