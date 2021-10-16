Adana Demirspor 0-2 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.

Adana'da oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Tetteh ve 54. dakikada Deli kendi kalesine kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor 4 maç sonra kaybetti ve 12 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor'un puanı 9 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Adem Büyük'ün pasında Tetteh, kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. Tetteh'in yakın mesafeden vuruşunda, Ferhat gole izin vermedi.

12. dakikada Rassoul'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma topu kornere attı.

29. dakikada Balotelli'nin sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza alanına yapılan ortada Adem Büyük, meşin yuvarlağa göğsüyle müdahale etti. Samet Akaydın'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Tetteh'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

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Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin kullandığı köşe atışında kaleci Ferhat Kaplan boşa çıktı. Oluşan karambolde kale sahasında seken topu uzaklaştırmak isteyen Simon Deli, meşin yuvarlağı ters vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 0-2

58. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, kaleci Ertaç Özbir gole izin vermedi.

62. dakikada Balotelli'nin ceza yayı içerisinden sert vuruşunda, kaleci Ertaç sağ köşeden topu kornere çeldi.

87. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Vargas, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Balotelli'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

90. dakikada Tarık Çamdal, sağ taraftan hızla ceza alanına girerek topu Ezeh'e çıkardı. Ezeh'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90 6. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

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Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Belhanda, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Semih, Sadık, Wallace, Ndong, Rayane Aabid, Mounir, Karim Hafez, Adem, Tetteh.