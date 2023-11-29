Acun Ilıcalı'nın Hull City'si rakibini bozguna uğrattı

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İngiltere Championship'in 18. haftasında Hull City, sahasında Rotherham United'ı 4-1 mağlup etti.
Hull City'nin galibiyet gollerini 5'te Tyler Morton, 9 ve 48'de Jaden Philogene-Bidace ve 20'de Scott Twine kaydetti.
Rotherham United'ın tek golü ise 59'da Grant Hall'den geldi.
Bu skorla puanını 30'a çıkaran Hull City, ligde altıncı sıraya yükseldi. Rotherham United ise 12 puanla 23. sırada kaldı.
Hull City, İngiltere Championship'in 19. haftasında Watford'u ağırlayacak. Rotherham United ise Birmingham'a konuk olacak.