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Acun Ilıcalı'nın Hull City mutluluğu! "Heyecanlıyız, gururluyuz"

#Acun Ilıcalı#Hull City#Swansea
Acun Ilıcalının Hull City mutluluğu Heyecanlıyız, gururluyuz

Ünlü televizyonu Acun Ilıcalı, takımı Hull City'nin Swansea'yi 2-0 mağlup ettiği maçın gollerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alırken teknik direktörlük görevine Şota Arveladze'yi getirdi.

İlk maçına Swansea karşısında çıkan Şota Arveladze, İngiltere kariyerine galibiyetle başlarken Hull City ise Ilıcalı'nın satın almasının ardından çıktığı 3 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Blackburn ve Bournemouth galibiyetlerinin ardından Swansea'yi de mağlup eden Ilıcalı'nın Hull City'si, Fenerbahçe'den de Allahyar Sayyadmanesh'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Son Swansea galibiyetinin gollerini sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı, "Takım çalışması" notunu düştü.

"HEYECANLIYIZ, GURURLUYUZ"

Survivor'da konuşan Acun Ilıcalı, kulüple ilgili duygularını dile getirirken "Hull City ile uzun bir yola çıktık. 3. maçımızda Swansea'yi 2-0 yendik, 3'te 3 yaptık. Heyecanlıyız, gururluyuz. Sosyal medyadan olağanüstü bir ilgi alıyoruz. Bayrağımızı stadının önüne çektik. Çok güzel durdu. Hull City'yi aldığımız zamanki hayalimiz güzel bir şehrin, güzel insanlarıyla, ülkemizin birlik olacağı başarı hikayesi yazmak. Hayatımın nefessiz kaldığım bir dönemi yaşıyorum. Yeni hocamız bu hafta göreve başladı, Şota. İlk maçını başarıyla bitirdi." dedi.

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