Son dakika: Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye transferini resmen duyurdu

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Sarı lacivertliler, Allahyar Sayyadmanesh'in sezon sonuna kadar Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City’e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz." denildi.

BONSERVİSİ SEZON SONUNDA ALINACAK

TRT Spor'da yer alan habere göre, Allahyar, bazı prosedürler gereği şu anda resmi olarak bonservisiyle Hull City tarafından satın alınamıyor.

Fenerbahçe ile Hull City, sezon sonunda 4,5 milyon avro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay şeklinde oyuncunun bonservisi alınacak şeklinde anlaşma sağladı.