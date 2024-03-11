Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe - Pendikspor maçı sonrası gündeme damga vuran sözler: 'VAR, atomik bir silah haline geldi!' | 'Yabancı hakem şart'

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Pendikspor'u 4-1 mağlup etmiş ve üst üste 4. galibiyetini almıştı. Hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği karşılaşma sonrasında ünlü televizyoncu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Beyaz TV'ye konuşan Ilıcalı'nın sözleri şu şekilde;

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"Bugün maçtaki oyuncu sakatlığı olayını birisini anlatsak 'Bu kadar olmamıştır' der. Futbol kurallarının açığını bulma çabası görüyorum ben burada. Her 1.5-2 dakikada bir biri yere yatıyor. Maç oynanmıyor! Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum, böyle bir şey görmedim."

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"BİR TAKIMIN OYUNUNU BOZMAK ÜZERİNE OLAN BİR SİSTEM"

"Bir oyuncu kenara gittikten sonra dipdiri, koşa koşa oyuna giriyorsa bunu inandırıcı bulmamız mümkün mü? Burada kaybedilen sürenin maçın sonuna eklenmesinin bir esprisi yoktur. Bu, bir takımın oyununu bozmak üzerine olan bir sistem."

"İKİ ATAK BOYUNCA OYUNCU SAHAYA GİREMEYECEK"

"Bunun çözümü çok basit. İngiltere'de bir oyuncu için sağlık ekipleri sahaya girerse, sonraki 2 atak boyunca o oyuncu ölse sahaya almıyor hakem. Bunun çözümü var! Federasyona yalvarıyorum, 'iki atak boyunca bu oyuncu sahaya giremeyecek' şeklinde bir kural alınmalı. Türkiye'de futbol seyredilebilirlikten çıktı, bir tek Türkiye'de oluyor bu, Yunanistan'da dahi olmuyor. TFF buna izin veremez! Oyuncunun karnına top geliyor, sağlık ekibi sahaya giriyor, niye? 'Geçmiş olsun' mu diyecekler?"

"TEK ÇÖZÜM VAR, YABANCI HAKEM!"

"Bugün Olympiakos-Panathinaikos maçını Alman hakem yönetti. 1 yıldır söylüyorum; akşamları hakemlerin yanlış kararları üzerine komplo teorileri üreterek yaşamak istemiyorsak, hakemleri değiştireceğiz. Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır bıraktıktan sonra dibe vurdu Türk hakemliği. Benim gözümde, istemeyerek de olsa ülkeyi kaosa sürüklüyorlar. Huzur isteniyorsa tek çözüm var; yabancı hakem getireceksiniz."

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"KİM YAPTI BİLMİYORUZ, KATİL BELLİ DEĞİL"

Elimde yetki olsa, ofsayt dışında Türkiye'de VAR'ı yarın kapatırım. VAR'dan önce sahadaki hakem yarın sokakta olacağı için daha dikkatli davranırdı. Sorumluluk onundu. Şimdi yine hatalar oluyor ama hatayı kim yaptı bilmiyoruz, katil belli değil."

"VAR, ATOMİK BİR GÜÇ HALİNE GELDİ"

"Herhangi bir takım için konuşuyorum; niyeti bozmuş bir hakem grubu bir takıma dikkat ederse kornerlerde 2-3 penaltı bulur, dikkat etmek istemezse hiç bulmaz. VAR, atomik bir güç haline geldi. Her ortada itme-çekme oluyor zaten."