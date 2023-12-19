Acun Ilıcalı yeni transferi açıkladı: 'Anlaştık...'

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İngiltere temsilcisi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, BBC'ye açıklamalarda bulundu. Hull City, İngiltere Championship'te 22 maça 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Turuncu-siyahlılar, 36 puan ile 6. sırada yer alıyor.

"0-0 BİTEN MAÇLAR BANA GÖRE DEĞİL"

Futbolun eğlence oyunu olduğunu belirten Türk iş insanı, "Kapalı maçlardan nefret ediyorum. 0-0 biten maçlar bana göre değil. Liam Rosenior takımın başına geçtikten sonra 3 ya da 4 maçımız 0-0 bitmiştir. Futbol bir eğlence oyunu" dedi.

TRANSFERİ AÇIKLADI: ANLAŞTIK

Ara transfer dönemi için bir oyuncu ile anlaştıklarını ifade eden Acun Ilıcalı, "Ara transfer dönemi için şimdiden bir oyuncuyla anlaştık. Transfer döneminin ilk günlerinde resmi olarak açıklayacağız. Taraftarlarımızı mutlu edecek 2-3 transfer yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Liam Rosenior ile yeni sözleşme imzalamaları hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Liam Rosenior kulüpte evinde gibi hissediyor, iki taraf da anlaşmadan çok mutlu" açıklamasını yaptı.