Acun Ilıcalı: Türk hakemlere güvenmiyorum, yabancı hakem gelmeli

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Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Acun Ilıcalı, sarı lacivertlilerin ligden çekilmeyi görüştüğü olağanüstü genel kurulda açıklamalar yaptı.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"Hepimiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Burada, bu kalabalığı toplayabilmek, böyle bir kalabalığın burada olması gurur verici bir tablo. Fenerbahçeli olduğum için bir kez daha gurur duyuyorum. Herkesin eline, ayağına sağlık. İyi ki varsınız."

"BU KAOSUN SEBEBİ ADALET"

"Ülkemizde biliyorsunuz, ciddi bir futbol kaosu yaşanıyor. Yurtdışında insanların futboldan eğlendiğini, ülkemizde acı çektiğini görüyoruz. Biz neden acı çekiyoruz. Şu anda yaşadığımız ortamın nedeni ne? Ben uzun süre düşündükten sonra, ortamı da izledikten sonra, tek bir kelime söyleyeceğim, o kelime bu kaosun sebebi, adalet. Nasıl bir ülkede hakimler adaleti sağlıyorsa, spor dünyasında da hakemler adaleti sağlar. Aylardır söylediğim yabancı hakem, son bir ayda tescillendi. Adaletin olmadığı, hakemlerin de bu görevi yapabilecek durumda olmadıklarını bizlere gösterdiler."

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HALİL UMUT MELER'E ELEŞTİRİ

"Trabzonspor maçında, o gün provokatörler, sahaya atlayıp takımımıza vahşi saldırıyı yaptılar. Ama bunun öncesinde orada bir hakem olsa 60. dakikada maçı tatil edip, hak ettiğimiz güvenliğe ve o ortamda bulunmama hakkımızı bize sağlayabilirdi. Oradaki herkes olay olacağını biliyordu. Sahaya meşale atıldığı anda, hakem meşaleye dönüyor ve faulü görmüyor. Dumanlar çıkıyor ve faulü görmüyor, o sırada faul var hesapta, faulü uyduruyor. Sonra gol yiyoruz. Bir hakem futbolcuların can güvenliğini bu kadar tehlikeye atabilir mi? Futboldan nasibini almış bir hakem, bir şekilde acaba koca bir takımı linç ettirme tehlikesi yaşatır mı?"

"TÜRK HAKEMLERİNİN GELDİĞİ NOKTA BU"

"Galatasaray-Antalyaspor maçında hakem hataları var. Olabilir ama Hugh Dallas'ın konuşmalarına bakınca işler garipleşiyor. 'Sahada ne gördün' diye soruyor? Hakem de 'ben bir şey görmedim' diyor. VAR'daki hakeme 'sen ne gördün' diyor? Hakemin cevabı, 'hangi ruh halindeydim bilmiyorum' Türk hakemlerinin geldiği nokta bu. Hakem hangi ruh halindeydi? Türkiye'nin futbolunun kaderini bir hakemin ruh hali mi belirleyecek? Ne düşünüyordu bilmiyoruz. Eğer bu iki hakem arkadaş, bu pozisyon için biz kararımız arkasındayız deselerdi. Benim için bir sorun yoktu."

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"YABANCI HAKEM UYGULAMASININ ACİL ŞEKİLDE BAŞLAMASINI İSTİYORUM"

"Bu dakikadan itibaren Türk hakemlerine güvenmiyorum. Ben yabancı hakem uygulamasının acil şekilde başlamasını, sonuna kadar desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Hakkımızın yenilmesini kabul etmiyorum. Milyonlarca insanı bir hakemin ruh hali mutsuz edemez. Burada belki bugün 30 bin kişiyiz, ama 30 milyonu temsil ediyoruz. 30 milyon taraftarı bir hakem saçma kararlarıyla mutsuz edemez."

"FUTBOLA ADALETİ GETİRECEĞİZ"

"Türk futbolunda adalet yok. İnanıyorum ki bu ülkeye futboldaki adaleti getireceğiz. Bugün Fenerbahçeli olduğum için bir kez daha gurur duydum. Dünyanın en büyük taraftarıyız. Zamanında neler nasıl direndiğimizi biliyoruz ve bugün de bunun bir örneğini sergiliyoruz."