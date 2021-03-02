Aboubakar'ın tepkisinin ardından Sergen Yalçın'dan itiraf

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, ''Zor bir oyun oldu. Malatyaspor da çok mücadele etti. Kazanmak, çok önemli. 1-0, 3 puan bizim için yeterli.İyi mücadele ettik. Kolay değil. Oyuncular yoruluyor. Kazanmak önemliydi. Birçok pozisyon yakaladık. Konsantre olsak farklı olabilirdi ama 1-0'lık skor bugün için yeterli.

ABOUBAKAR'IN TEPKİSİ

Vincent Aboubakar'ın 85. dakikada oyundan çıkarken tepki göstermesi hakkında da konuşan Sergen Yalçın, ''Geçen günlerde de Ghezzal oyundan çıkarken tepki göstermişti. Aboubakar da gösteriyor çünkü oynamak istiyor. Ama bireysel olarak düşünemeyiz, takımı düşünüyoruz. O zaman kim bize daha çok faydalı olur diye düşünmemiz lazım. Başlayan 11 ile bitiren 11 farklıdır. İlk yarıda bazı şeyler hoşuma gitmedi mesela, Necip'i çıkarttım. Nkoudou başka oyuncu, Gökhan başka tarz oyuncu. Oyuncular bireysel düşünüyor ama ben takımı düşünmek zorundayım. Oyuncuların bu tepkilerini anlayabiliyoruz, aşırı olmadığı sürece bir sorun oluşturmaz.'' sözlerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar, Malatyaspor maçının 85. dakikasında oyundan alınırken bu karar tepki gösterdi.

Müsabakanın 85. dakikasında değişiklik tabelasında numarasını gören Aboubakar, bu karardan hoşlanmadı. Ellerini havaya kaldırarak kararı beğenmediğini belirten golcü yıldız, söylenerek köşeye geldi.

Kamerunlu golcü yerini N'Koudou'ya bırakırken sinirli şekilde kulübeye geçti.

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