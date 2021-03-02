Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı sinirlendiren an! Hakem düdüğü çalar çalmaz...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. İlk yarıda hücum anlamında etkisiz kalan Beşiktaş, topa %72 oranında sahip kalsa da sadece 3 şut çekebildi, 1'inde isabet sağlayabildi.

İlk yarıdaki oyundan memnun kalmayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte yedek kulübesine döndü.

MENSAH'A DÖNÜP ISINMASINI SÖYLEDİ

Sergen Yalçın, ilk 45 dakika biter bitmez Bernard Mensah'a hazırlanmasını söylerken ikinci yarının başında Mensah, Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu değişiklikle ikinci yarıya başlayan Beşiktaş, ikinci yarının ilk 15 dakikasında tam 5 şut atarken, 59. dakikada Atiba Hutchinson'ın bulduğu golle öne geçti.

''İYİ Kİ ATIBA ÇIKMAMIŞ!''

Beşiktaş taraftarları, Necip - Mensah değişikliğinin ardından sosyal medyada Atiba - Ljajic değişikliğinin de yapılması gerektiği hakkında yorumlarda bulunmuştu. Ancak 38 yaşındaki futbolcunun attığı golden sonra siyah beyazlı taraftarlar, bu kez ''İyi ki Atiba çıkmamış!'' şeklinde paylaşımlarda bulundu.

KARİYER SEZONU

Beşiktaş formasıyla kariyerindeki en çok gol katkısı yaptığı sezonu yaşayan Kanadalı orta saha, Süper Lig'deki 4. golünü buldu. 5 de asisti bulunan Atiba Hutchinson, 24 maçta 9 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

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