Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Galatasaray ve transfer itirafı: 'Burak Yılmaz'ı kamptan kaçırdım!' | 'Ünal Aysal bana 'Almadan gelme' dedi!'

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Galatasaray'da geçmişte görev yapan başkanların yönetiminde birçok kez yer almış olan Abdurrahim Albayrak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı - kırmızılı kulüpte görev yaptığı dönemde transferlerde önemli rol oynayan Albayrak, başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Abdurrahim Albayrak ayrıca görev yaptığı dönemlerde yaşadıklarını da anlattı. Albayrak'ın Ünal Aysal, Radamel Falcao ve Burak Yılmaz itirafları ise dikkat çekti.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın TRT Spor'a verdiği röportajdan öne çıkanlar;

"DURSUN ÖZBEK CAMİAYI BİRLEŞTİRDİ"

"Dursun Özbek ile devamlı görüşüyoruz fikir alışverişinde bulunuyoruz. Dursun Özbek'i yapılacak seçimde maddi manevi ne olursa olsun destekleyeceğim. Dursun başkanımı ne olursa olsun destekleyelim. Bizim desteklerimize ihtiyacı var. Dursun Özbek borçsuzluk kağıdını almak için cebinden çok büyük para ödedi, ben canlı gördüm. Dursun Özbek geçmiş dönemleri suçlamayan tek başkan. Diğer takımlara bakıyorsun hepsi geçmiş dönemlere laf ediyor. Galatasaray camiasını birleştirdi."

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"ERDEN TİMUR, DAİRE VEREREK ZOR ZAMANIMIZDA YARDIM ETMİŞTİ"

"Erden Timur, en zor zamanlarda bize yardımcı olmuştu. Emre Akbaba'yı alırken bir sponsorluk yüklemiştim ona, Falcao'yu alırken yine bir sponsorluk yapmıştı. Daire vererek zor zamanlarda Galatasaray'a yardımcı olmuştu."

"PRANDELLI'Yİ DEĞİŞTİRDİM, ŞAMPİYON OLDUK"

"Cesare Prandelli bana tüm takımı değiştirmemiz gerektiğini söyledi. Ben de Prandelli'yi değiştirdim. Sonra o kadro ve Hamza hoca ile şampiyon olduk."

"MUSTAFA CENGİZ'E TEŞEKKÜR ETMEDİLER"

"Mustafa Cengiz ameliyattan çıkıp bana 'Ödemeleri yaptın mı?' diye soruyordu. Çıkıp bir kere teşekkür etmediler. Galatasaray'da hiç kimse görevden kaçamaz özellikle başkan arıyorsa hiç kaçamaz."

"BURAK YILMAZ'I KAMPTAN KAÇIRDIM"

"Biz Burak Yılmaz'ı, Trabzonspor'dan almak istedik ancak o dönemin başkanı bize satmak istemedi. Selçuk İnan yanıma gelip 'Burak Yılmaz'ı almalıyız benim maaşımdan kesilsin' dedi. Biz de gidip Burak Yılmaz'ı alıp geldik. Burak Yılmaz'ı, Spartak Moskova'nın kampından kaçırdım."

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"FALCAO BİR MUCİZEYDİ"

"Radamel Falcao'yu, Türkiye'ye getirmek bir mucizeydi. Hatta kendisi Covid döneminde maaşında indirim yapan isimlerdendi."

"ÜNAL AYSAL, 'ALMADAN GELME' DEDİ"

"11 kez Almanya'ya gittim bir transfer için. Ünal Aysal başkanım, 'Onu almadan gelmeyeceksin' dedi. 'Başkanım öyle transfer olmaz' dedim."