Abdullah Avcı’sız Trabzonspor Adana Demirspor’a karşı

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Başkanı ve teknik direktörü istifa eden, ligde son 2 maçını kaybeden Trabzonspor bugün sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçını kazanarak moral bulmak istiyor.

ViSCA-HAMSiK DÖNÜYOR

Abdullah Avcı’nın görevi bırakmasının ardından Orhan Ak yönetiminde sahaya çıkacak olan bordo mavililerde Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz’ün sakatlıkları sürerken Naci Ünüvar da cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Cezası sona eren Lazar Markovic ile sakatlıkları iyileşen Marek Hamsik ve Edin Visca ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek. 26 Şubat’ta Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmadan sonra ilk kez sahaya çıkacak olan Adana Demirspor’da ise eksik oyuncu bulunmuyor.