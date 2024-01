Abdullah Avcı: Trabzonspor 1 puana sevinmez! 7-8 pas yapamadık

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, şehit askerler için baş sağlığı dileyerek, “Bütün dünyadaki çatışma ortamının biran evvel ortadan kalkmasını bütün arzumuz, isteğimiz bu. Futbolun her zaman iyileştirme gücü var. Özellikle ülkemizde ne yaşadıysak futbol hep oynandı. Terör oldu oynandı, sağlık oldu, hastalık oldu oynandı. Deprem oldu oynandı. Çünkü bu oyunun iyileştirme gücü var. Biz de futbol ailesinin paydaşları olarak teknik adamlar, antrenörler, futbolcular, yöneticiler, medya, taraftarlarımız, dilimizi, üslubumuzu düzgün kullanırsak kalbimizi, yüreğimizi de geri dönüştürürüz diye düşünüyorum. Bu oyun güzel bir oyun, kaybetmeden sahip çıkalım” diye konuştu.

"7-8 pas yapamadık"



72 saat dolmadan üçüncü maçlarına çıktıklarını dile getiren Avcı, “Bu bir bahane değil. Bir bilgilendirme. Özellikle Afrika Kupası'nda üç oyuncumuzun olması bizim takımımızın net oyuncularıydı. Yani özellikle hücumda problem çözen oyuncular Pepe ve Trezeguet. Larssen, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok, dün akşam Bakesatas sakatlandı. Bu bir bahane olarak söylemiyorum. Trabzonspor formasını giyen her oyuncu çıktığı zaman kazanmak ister. Ama bir takım gerçekler de vardır. Bazen oyunun gerçekleri vardır. Bazen pragmatik düşünmek zorundasınızdır. Hüseyin Türkmen bu sene ilk defa son 15 dakikada pozisyon aldı. Fernandez kulübede hiçbir 30 dakikamız yok. Diğer oyuncularım genç az süre almış oyuncular. Onun için bunun içinden doğru bir pragmatik düşünerek günü kazanmaya odaklanıyoruz. Bugün itibarıyla baktığımda ligin iyi takımı Antalyaspor'la oynadık. Oyunun başında golü bulduk. Onun dışında pragmatik olarak baskı yapmak istedik. Ama baskıyı kırabilecek bir takım. Kırdığında da bizi eksik yakalayabiliyordu. Yapamadığınızda kompakt bir şekilde kalmamız gerekiyordu. Kaldığımız zamanlar oldu. Rakip sahaya geçtiğimiz zaman çabuk topu çabuk kaybetmemek gerekiyordu. Biz bugün biraz onu çok çabuk kaybettik. Topu çevirmemiz gerekiyordu. 7-8 pas yapamadık, çabuk kayıplar yaptık” ifadelerine yer verdi.



"Enis atabilse, belki kazanarak dönecektik"



Rakibin iki topunun direkten döndüğünü hatırlatan Abdullah Avcı, “Bizim de 87'de Enis atabilseydi, belki kazanarak dönecektik. Bu oyun böyle bir şey. O gün itibarıyla baktığımda zor bir müsabakadan çıktık. Onun için sakatlarımızın bir an evvel dönmesini arzu ediyoruz. Trabzonspor 1 puana sevinmez. Ama yapılan mücadele oyuncular açısından niyetleri açısından son derece iyi bu beni mutlu ediyor. İlk defa sahaya çıkan lige çıkan oyuncular vardı bugün. Umut Bozok iki buçuk aydır, antrenmanda yok. Umarım iyileşir döner aramıza gelir. Denswil değil aynı şekilde. Onların dönmesiyle biraz daha zengin bir kadromuz olacak” dedi.



"Avrupa'da oynamak prestij"



Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası maçları olduğuna değinen Avcı, “Bir kupa varsa Trabzonspor bunun her zaman taliplisidir. Dinlenerek en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Onun için bugünkü mücadele evet rakip kazanabilirdi. Biz de kazanabilirdik. Buradan bugün iyi mücadelenin karşılığında çıkıyoruz. Oyun kalitesini bazen ben de beğenmiyorum, sevmiyorum. Ama gerçekçi de olmak gerekir. Bugün bir puanla ayrıldık. Şimdi iyi dinleneceğiz. Perşembe gününe hazırlanacağız. O diğer hedefimize en iyi şekilde koşmaya çalışacağız. Geldiğimiz günden itibaren 11-12 maç 25 puan almışız. Bir tane mağlubiyetimiz var o da 90. dakikada. Ligin üçüncüsüyüz. Avrupa kupalarına gidebilmek önemli bir hedef. Ligin birincisiyle ikincisi zaten ayrıldı. Arada çok büyük, hem oyuncu hem ekonomik farklar var. Avrupa kupalarına gitmek de önemli bir hedef. Kulübün kasasına ciddi para girmesi demektir. Avrupa'da oynamak prestijdir. En azından bunu da kovalayacağız” açıklamasını yaptı.



"Ulaşılabilir hedef 3.'lük ve kupa"



Forvet transferle ilgili bir soruya Avcı, “Aylık ve kısa vadede düşünemeyiz. Genel düşünmemiz lazım. Zaten bunu başkanımızla da konuştuğumuz zaman yine bir plan yapacaksak bunu kamuoyuna bilgilendireceğiz. Bu süreçte önemli olan Trabzonspor'un menfaatidir. Enis, uzun zamandır oynamamasına karşı bir performans sergiledi. Poyraz benim bir buçuk sene evvel buradayken A takım kadrosuna aldım ve kampa götürdüğüm bir oyuncudur. Gençlere de bu anlamda doğru zamanda, doğru şekilde yıpranmadan onlara da fırsat vermeye çalışıyorum. Kulübüm menfaatleri doğrultusunda politikada bir değişiklik yok. Yabancı kontenjanımız dolu. Kota dolu yani. Hep bana soruyorlar. Bugün bir kere boşalması lazım. Onun nasıl olacağını bilmek lazım. Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Şu an mevcut ulaşılabilir hedef bizim için üçüncü lig ve Türkiye Kupası. Bunu mevcutla da veya yapabiliyorsak hani kısa sürede değil Trabzonspor'a üç sene dört sene hizmet edecek oyuncu varsa bunu en iyi şekilde değerlendirmek isteyeceğiz” cevabını verdi.