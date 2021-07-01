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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.07.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

Abdullah Avcı, Mustafa Reşit Akçay'ın ailesini ziyaret etti

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Abdullah Avcı, Mustafa Reşit Akçay'ın ailesini ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın ailesini ziyaret etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Avcı'nın KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Akçay'ın ailesiyle görüştüğü belirtildi.

Akçay'ın eşi Ayfer Akçay ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Avcı'nın, aileye "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.

Abdullah Avcı, Mustafa Reşit Akçayın ailesini ziyaret etti

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