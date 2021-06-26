Son Dakika Haberi... Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'dan iyi haber!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum cihazından ayrıldı.



KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, AA muhabirine, solunum yetmezliği dolayısıyla bir süre önce yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve ardından solunum cihazına bağlanan Akçay'ın sağlık durumunda olumlu gelişme yaşandığını söyledi.

Akçay'ın solunum cihazından ayrıldığını ifade eden Tekinbaş, "Mustafa hoca şu anda solunumunu kendisi sağlayabiliyor. Bilinci açık, yerinde. Dünden çok daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.

SALI GÜNÜ ENTÜBE EDİLDİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği, 22 Haziran Salı günü yaptığı açıklamayla Mustafa Reşit Akçay'ın genel durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edilmiş halde tedavisinin devam ettiği kaydetmişti.

ŞAMPİYONLUK MAÇINA SOLUNUM CİHAZIYLA ÇIKTI

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, zafer sonrası yedek kulübesinde bulunan solunum cihazından oksijen desteği almıştı.

BASIN TOPLANTISINA KATILAMAMIŞTI

Uzun süreli yeni tip koronavirüs tedavisinin ardından Sakaryaspor maçında takımın başında yer alan Mustafa Reşit Akçay, rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılmamıştı.