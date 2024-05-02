Abdullah Avcı, 2021-22 şampiyonluğunu anlattı! "Trabzonspor'la tüm kupalara talibim..."

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Abdullah Avcı, "Biliyorsunuz 2021-2022 sezonunda Trabzonspor ile tarihin en erken şampiyonluklarından birine imza attık. Başarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlerle içeriği dolu, bilgilendirici yorumlarla, teknik değerlendirmeler ve anılarla zaman zaman bir arada olmak istiyoruz. Sürdürülebilir başarı için her zaman çok çalışacağız. 10 Kasım 2020'de Trabzon'a ayak bastığım gün ve pandemi sürecinin devam ettiği ligin 8. maçı aslında arası da değil, sezon başıydı ama Trabzonspor'un tarihinde çok alışık olmadığı, düşme hattının bir üzerinde bir takım vardı ki orada kalmayacaktı. Muhakkak bir çıkış yapacaktı. Bu ligde çalışan bir teknik direktör olarak bir sene evvel de Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir tanesinin teknik direktörlüğünü yapmıştım. Trabzonspor'un analizini iyi yaparak bir sezona başladık, şehrin beni tanıması benim şehri tanımam, sokaktaki insanlarla çok daha iyi iletişim kurmak, iyi bir dostluk yakalanması, karşılıklı çok güzel bir sevginin olması bize biraz o yol mesafesini daha iyi açtı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Bu takım bu sene şampiyon olacak dedim"

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Trabzonspor'daki ilk toplantısında neler konuşulduğundan da bahseden Avcı, "'Trabzonspor için şampiyonluğu oynarlar diyorlar, Trabzonspor bu sene şampiyon olacak.' İlk toplantıda oyuncularla yaptığım ve verdiğim mesaj buydu. Yabancı oyuncularla telefonda da konuştuğumda net bir şekilde, 'Bu takım bu sene şampiyon olacak, bunun için önemli bir parça olun' diye transferde konuştuğum oyuncular vardı, hatta yerli oyunculardan ayrılmak isteyenler vardı. 'Siz bunun altyapısından yetiştiniz, bu duyguyu yaşamanız gerekiyor. Bu takım şampiyon olacak' diye net bir ifadeler kullanmıştım. Büyük takımlara karşı üstün başlıyorsun ve öz güvendeyiz. Bu geri dönüşler, bu büyük takımlardan kazandığın son dakika sonuçlar zaten şampiyonluk hikayesinin başladığını gösterir. Bizim de o süreç özellikle İstanbul'daki Beşiktaş maçı 95, Galatasaray 89. Bunlar şampiyonluk hikayeleridir. Hiç şüpheye düşmedim. aslında yani şöyle söyleyeyim; olacak ama bir an evvel olmasını istiyorsun. Bunun bir sürü örneklerini bu sene de yakın zamanda karşılığını verebiliriz. O senenin bir sene sonrasında da verebiliriz" açıklamasını yaptı.

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"Şampiyonluğa oynamak kolay değil"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyunla ilgili yapılan eleştirilere ise, "Belki oyun olarak eleştirildi, hani dediler ki 'Trabzonspor böyle mi oynar? Yani hiçbir şey oynamıyor.' Son haftalara doğru, Fenerbahçe bugün oynayabiliyor mu? Galatasaray oynayabiliyor mu? Napoli seneler sonra aynı Trabzonspor gibi uzun süre, uzun bir puan farkıyla gitti ama sonlara doğru hep berabere kaldı ve kaybetti ama yine şampiyon oldu. Şampiyonluğa oynamak, bu stresi yaşamak kolay bir süreç değildir. Bir de bizim şehrimizin biliyorsunuz kaybedişler var, o kaybedişler bazen zaman zaman seneler evvel kaybettiklerin, şehrin dinamikleri bile o kaygıyı yaşayabiliyor. Ama ben sahanın içinde oyuncularla da bunu konuşarak hiçbir zaman bu kaygıya ne kendim girdim ne oyuncuyu sokmadım ama kolay değildir. Sahaya çıktığın zaman o performansı sergilemek kolay olmuyor" diyerek cevap verdi.



"Tüm kupaları almış teknik adam olarak anılmak istiyorum"

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Başarılı çalıştırıcı, bütün kupaları almış bir teknik adam olarak tarihe geçmek istediğini belirterek, "Bu tarihte tuşa bastığın zaman teknik ekip, futbolcular, başkan, yöneticiler yerine alacak. Bu gurur verici bir şey. Trabzon taraftarı veya sokaktaki insan sana çok mutlu hissettiriyor, saygı gösteriyor. Yani yaşadığın şeyi bazen içinde olduğun zaman fark edemiyorsun, sonra dışarıdan başka bir gözle baktığında ne kadar güzel duyguların, büyük bir başarının elde edildiğini, Anadolu'da bir şehrin nasıl mutlu olduğunu, onların mutluluğunun gözüne yansıması ve sana yansıtması beni son derece mutlu ediyor. Şu an itibarıyla da zaten Türkiye Kupası önemli hedeflerden bir tanesi. Trabzonspor tarihinde bütün kupaları Türkiye'deki kupaları almış bir teknik adam olarak anılmak, bir sonraki sene de anılmak ve devam etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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