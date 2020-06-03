Abdulkadir Parmak: 'İki kulvarda da şampiyon olmak istiyoruz'

Genç futbolcu, “Ben takıma inanıyorum. İçimizdeki inançla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir aile olduk. İnşallah şampiyon oluruz ve bu sıkıntılı süreçte taraftarlarımızı mutlu ederiz” dedi.

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...