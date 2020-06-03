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Abdulkadir Parmak: 'İki kulvarda da şampiyon olmak istiyoruz'
Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Abdulkadir Parmak, yaşanan sıkıntılı süreci çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda ellerinden gelenin en iyisini yapıp iki kulvarda da şampiyon olmak istediklerini söyledi.
Genç futbolcu, “Ben takıma inanıyorum. İçimizdeki inançla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir aile olduk. İnşallah şampiyon oluruz ve bu sıkıntılı süreçte taraftarlarımızı mutlu ederiz” dedi.
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