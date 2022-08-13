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Abdülkadir Ömür attığı gol hakkında konuştu: "Erce, 'Bu kadar güzel gol olur mu' dedi"

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#Trabzonspor#Hatayspor#Süper Lig
Abdülkadir Ömür attığı gol hakkında konuştu: Erce, Bu kadar güzel gol olur mu dedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 00:26

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da futbolcular Stefano Denswil, Eren Elmalı ve Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu.

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Kazanmayı hak ettiklerini kaydeden Stefano Denswil, "Gelgitli bir maç olduğu için izlemesi zevkliydi. İki takımın da fırsatları vardı. İyi bir maçtı. Özellikle ilk yarıda top bir orada bir buradaydı. Çok fazla fırsattan yararlanamadık. İkinci yarı başlarken sonuna kadar zorlamak gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda sahada tek bir taraf vardı ve o da bizdik. Bence kazanmayı hak ettik." dedi.

Abdülkadir'e yaptığı asistle ilgili olarak esprili bir açıklama yapan Eren Elmalı, "Abdülkadir Ömür bana ayakkabı borçlu. En iyi ayakkabıyı bekliyorum. Eğer o bana asit yaparsa ne isterse onu alırım." şeklinde konuştu.

Attığı golle ilgili konuşan Abdülkadir, "Erce Ağabey geçen sene bizimle beraberdi. Çok büyük bir karakter. Zor bir maçtı. Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarı daha istekli olduk ve kazandık. Erce, bizdeyken hep bana şut çek diyordu. Maçtan sonra 'Bu kadar güzel gol olur mu ya' dedi. Hem gol attığım hem de galibiyet için çok mutluyum." dedi.

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Asist yapan Eren Elmalı'ya ayakkabı sözü olduğunu söyleyen Abdülkadir, "Eren'e bir ayakkabı sözüm var. Bu hafta içi ona bir ayakkabı alacağım." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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#Trabzonspor#Hatayspor#Süper Lig

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