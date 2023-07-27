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ABD'de Lionel Messi şov!

Güncelleme Tarihi:

#Lionel Messi#Futbol#MLS
ABDde Lionel Messi şov
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 07:00

Arjantinli yıldız, Inter Miami ile çıktığı 2. maçında Atlanta United’ı dağıttı. Messi ilk 11’de başladığı karşılaşmaya 2 gol, 1 asistle damga vururken rekorlarla dolu kariyerine yeni halkalar ekledi.

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CONCACAF Ligler Kupası’nda İnter Miami’nin Atlanta United’ı 4-0 yendiği maçta Lionel Messi izleyenlere 2 gol, 1 asistle resital sundu. Miami’ye galibiyeti getiren golleri 8 ve 22. dakikalarda Messi ile 44 ve 53. dakikalarda Robert Taylor kaydetti. Ev sahibi ekipte Christopher Mcvey 84’te kırmızı kart görürken Atlanta’da ise Thiago Almada 86’da penaltı kaçırdı. Lionel Messi, ilk maçına çıktığı Cruz Azul karşısında 90+4’te frikikten takımına 2-1’lik galibiyeti getirmişti.

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MESSi’NiN KARiYER ORTALAMALARI

2- Messi’nin 2 gol, 1 asistiyle Atlanta’yı 4-0 yenen İnter Miami tarihinin 2. büyük skorunu elde etti. İlkini 2021’de Cincinnati’ye karşı 5-1’le kazanmıştı.

4- İnter Miami formasıyla 2 resmi karşılaşmaya çıkan Arjantinli yıldız 3 gol, 1 asistle 4 gole direkt katkı vermeyi başardı. 

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100- Atlanta United, Lionel Messi’nin kariyerinde ağlarını havalandırdığı 100. kulüp oldu. 

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#Lionel Messi#Futbol#MLS

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