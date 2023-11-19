A Milli Takım'ın zaferi Alman basınında! 'Çok acı, iflas, evimizde ıslıklanmak...'

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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya’yı 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve penaltıdan Yusuf Sarı kaydetti. Almanya’nın golleri ise Kai Havertz ve Niclas Füllkrug’dan geldi. Alman basını, A Milli Futbol Takımı’nın aldığı galibiyete önemli bir kısım ayırırken, mağlubiyetin ve oynanan futbolun kendileri adına ‘hayal kırıklığı’ olduğunu vurguladı.

BILD: BERLİN’DE HAYAL KIRIKLIĞI GECESİ

Almanya’nın en önde gelen gazetelerinden birisi olan Bild, karşılaşmanın manşetini ‘Berlin’de Hayal Kırıklığı Gecesi’ olarak belirledi. Almanya’nın Avrupa Futbol Şampiyonası’na kadar yapması gereken çok fazla şey olduğunu belirten gazete, Nagelsmann’ın milli takımla aldığı ilk yenilgiye, İlkay Gündoğan’ın Berlin Olimpiyat Stadı’nda ıslıklanmasına ve Türk taraftarların çok fazla olmasından dolayı karşılaşmanın deplasmanda oynandığı hissi yaratmasına vurgu yaptı.

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KICKER: NAGELSMANN İÇ SAHA GALASINDA TÜRKİYE’YE YENİLDİ

Alman spor dergisi Kicker ise Julian Nagelsmann’ın iç sahada oynadığı ilk maçta aldığı mağlubiyete değindi. ‘VAR penaltı kararı verdi: Almanya, Nagelsmann’ın iç saha galasında Türkiye’ye yenildi’ başlığı ile sitesinden okurlarıyla haberi buluşturan dergi, A Milli Futbol Takımı’nın kazandığı penaltıda ‘şanslı’ olduğunu belirtti.

SPORT1: ÇILGIN GECE, ALMANYA’NIN BAŞARISIZLIĞI İLE SONA ERDİ

Almanya’nın önde gelen spor internet sitelerinden birisi olan Sport1, Nagelsmann’ın teknik direktörlük koltuğunda ilk mağlubiyetini kısa bir süre içerisinde aldığına değindi. Ayrıca internet sitesi karşılaşma ile ilgili yaptığı haberde, Almanya savunmasının Türkiye’nin hücum oyuncularına karşı yetersiz kaldığını vurguladı.

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SPOX: NAGELSMANN’IN EVİNDE İLK ACI MAÇI

Bir diğer Alman spor internet sitesi Spox ise karşılaşmanın haberini, ‘Nagelsmann'ın evinde ilk acı maçı! Milli takımdan Türklere karşı iflas’ başlığı atarak okuyucularıyla buluşturdu. Nagelsmann’nın Kai Havertz’i sol kanat bek oynatmasını, taktiksel sürpriz başarısız olduğu diyerek nitelendiren internet sitesi, Almanya’nın Türkiye karşısında sert bir uyanış yaşadığını belirtti.

SUDDEUTSCHE ZEITUNG: NAGELSMANN İÇİN ACI AKŞAM

Almanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden olan Süddeutsche Zeitung ise internet sitesinde karşılaşmanın haberini ‘Nagelsmann için acı akşam’ başlığı ile paylaştı. Gazete, Nagelsmann’ın kadro seçiminde çok fazla risk aldığını belirtirken sol bek oynayan Kai Havertz’in penaltıyı yaptıran isim olduğunu vurguladı.

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DER SPIEGEL: ALMANYA MİLLİ TAKIMI ISLIKLANDI

Der Spiegel ise mücadelede tribünde yer alan Türk taraftarların altını çizerek maçı okurlarına şu şekilde aktardı: "Alman Milli Futbol Takımı Türkiye ile hazırlık maçını kaybetti. Berlin Olimpiyat Stadı'nda çok sayıda konuk taraftar tribündeydi ve Almanya Milli Takımı'nı ıslıklıyordu."