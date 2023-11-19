A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri grubunda hesaplar karıştı! Hırvatistan kazandı, son puan durumu ve muhtemel torbalar...

Haberin Devamı

A Milli Takım, hazırlık maçında Almanya'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederken EURO 2024 Elemeleri'nde yer aldığı D Grubu'nda da iki maç oynandı.

GALLER İŞİNİ ZORA SOKTU, LİDERLİK ŞANSI KALMADI

Günün ilk maçında Galler, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı ve turnuva biletini alma konusunda işini iyice zora soktu.

Bu sonuçla birlikte 3. sıraya gerileyen Galler'in liderlik şansı kalmadı. Son hafta A Milli Takım ile kozlarını paylaşacak olan Galler, 3 puan alıp Hırvatistan'ın Ermenistan karşısında takılmasını bekleyecek.

HIRVATİSTAN ZİRVE ŞANSINI SÜRDÜRDÜ

Hırvatistan ile Letonya deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı ve puanını 13 yaparak son haftada 2. sırada girdi. Dalic'in öğrencileri, Ermenistan'ı yenmesi halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın EURO 2024 biletini alacak. Liderlik için ise Türkiye'nin Galler'e yenilmesini beklemek zorunda kalacak.

Haberin Devamı

SON PUAN DURUMU;

1- Türkiye - 16 puan

2- Hırvatistan - 13 puan

3- Galler - 11 puan

TÜRKİYE GRUBU NASIL LİDER BİTİRİR?

Montella ile bir çıkış yakalayan ve son 3 maçını kazanan Millilerimiz, Galler karşısında en az 1 puan halinde grubu lider tamamlayacak. Ancak olası galibiyet, EURO 2024'teki torbalar için de önemli olacak.

EURO 2024'TE NASIL BİRİNCİ TORBADA YER ALIRIZ?

İlk senaryo: Belçika, Azerbaycan'ı yenerse İspanya Gürcistan'a kaybedecek; İskoçya, Norveç'e puan kaybedecek; Danimarka Kuzey İrlanda'ya puan verecek.

İkinci senaryo: İspanya, Gürcistan'ı yenerse Belçika, Azerbaycan'a puan verecek; Danimarka, Kuzey İrlanda'ya puan verecek; Türkiye, Galler'i 4-1 ya da daha farklı yenecek.

ANLIK MUHTEMEL TORBALAR

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

2. Torba: Türkiye, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, İtalya, Slovenya, Hırvatistan

4. Torba: Slovakya, İsviçre, Çekya, Polonya, Ukrayna, Yunanistan

İLGİNÇ TARTIŞMA: 3. TORBA DAHA MI AVANTAJLI?

Ayrıca Türkiye'nin grubu ikinci bitirmesi halinde 3. torbaya düşme ihtimali de bulunuyor. Lider tamamladığı durumda da 1. torbaya yüklmesi garanti olmuyor. Son sonuçların ardından torbaların son durumunun ortaya çıkmasıyla birlikte 2. torbanın 3. torbadan daha kolay olduğu ve 3. torbada yer almanın daha avantajlı olacağı yönünde yorumlar da yapıldı.

Haberin Devamı

UĞUR MELEKE: BU HAYALİMİZ DE GERÇEK OLMALI

Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke ise grubu lider tamamlamanın ve EURO 2024'e birinci torbadan katılmanın önemini kaleme aldı.

Berlin’de hazırlık maçı görünümlü bir eleme müsabakası oynadık adeta. Dün Berlin’de hazırlık maçı görünümlü bir eleme müsabakası oynadık adeta. Nagelsmann için Flick sonrası bir şeylerin değiştiğini ispat maçıydı; o da üçlü savunmayla başlayarak, Havertz ve Sane’yi kanat bek oynatarak güçlü bir iddia koydu ortaya. Ancak bu tez, top sizdeyken cazip. Top Türkiye’deykense bu iddialı seçimin bedelini ödediler. Oyunu genişlettiğimizde Almanlar büyük açıklar verdiler. İlk gol Ferdi-Sane eşleşmesinden geldi. Kenan’ın golünde de rota hemen hemen aynıydı.

Haberin Devamı

OLAĞANÜSTÜ UMUT VERiCi

İki takımın da boylarının neredeyse 30’ar metreyi geçmediği, iki ekibin de savunmalarının sık sık orta çizgiye bastığı, geriden ısrarla topla çıkılan, kalabalık hücum presli çok eğlenceli bir maç izledik Berlin’de. İki taraf da kazanabilirdi, neticeyi küçük detaylar, bireysel performanslar belirledi. Kenan Yıldız’ın temposunun başrolde olduğu, finaller için olağanüstü umut verici bir geceydi bizim için.

GALLER’E 3 PUAN iÇiN GiTMELiYiZ

Salı akşamı Cardiff’te Galler, kendi futbol tarihi açısından çok kritik bir müsabakaya çıkacak. Galibiyetten başka şansları yok. Ancak bizim de o müsabakaya prestij için değil, yalnızca 1 puan ve grup liderliği için de değil, galibiyet için çıkmamız gerek. Sebebi de şu: Eğer grubu 19 puanla lider olarak bitirirsek, Euro 2024 kurasında birinci torbada olma şansımız var. Böylece ev sahibi Almanya’yla birlikte favoriler Fransa, İngiltere ve Portekiz’le büyük ihtimalle gruplarda eşleşmemiz olacağız.

Haberin Devamı

BU HAYALiMiZ DE GERÇEK OLMALI

Finallere giden 24 takım kurada 4 torbaya ayrılacaklar. Birinci torbada ev sahibi Almanya’yla birlikte 10 liderden en iyi puana sahip beşi olacak. Kalan beş lider de ikinci torbada yer alacaklar. Yani Cardiff’te 1 puan alırsak liderliği ve ilk iki torba içinde yer almayı garantiliyoruz. Ancak Cardiff’te kazanırsak işte o zaman futbol tarihimizde ilk defa bir büyük turnuva kurasına birinci torbadan girmiş olacağız.

Çocukluğumda milli takımın bir büyük turnuvaya gitmesini hayal ederdim hep. 1996’da bu hayalimiz gerçekleşti. Şimdi Türkiye’yi bir turnuvada ilk torbada görmeyi hayal ediyorum. Eminim takımımız da bu hayalle gidecektir Cardiff’e.

Haberin Devamı