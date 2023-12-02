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A Milli Takım'ın EURO 2024’teki rakipleri belli oluyor

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#EURO 2024#Milli Takım#Almanya
A Milli Takımın EURO 2024’teki rakipleri belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 07:00

Üst üste 3. toplamda 6. kez sahne alacağımız Avrupa Şampiyonası’nda kuralar bugün çekiliyor. Almanya’nın Hamburg kentinde yapılacak kura töreni TSi 20.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan canlı olarak yayımlanacak. Tarihinde ilk kez bir eleme grubunu lider bitiren A Milli Takımımız kurada 2. torbada yer alacak.

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Tarihinde 3’ü üst üste olmak üzere 6. kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Takımımız’ın Euro 2024’teki rakipleri bugün belli olacak. Turnuvanın ev sahibi Almanya’nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu’nda yapılacak kura töreni TSİ 20.00’de başlayacak. Tören TRT Spor’dan canlı olarak yayımlanacak.

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PLAY-OFF’TAN 3 TAKIM FiNALLERE KATILACAK

Tarihinde ilk kez bir eleme grubunu lider bitiren Milli Takımımız kurada 2. torbada yer alacak. 21 takımın yer alacağı kurada grupları belirlenecek 3 takım 21-26 Mart’ta oynanacak Playoff mücadelelerinin ardından finallere katılacak.

MÜNiH’TE BAŞLAYIP BERLiN’DE BiTECEK

Toplamda 24 takımın mücadele edeceği şampiyonada 6 grubu ilk 2 sırada içinde bitirmeyi başaran ülkeler ile birlikte en iyi 4 grup üçüncüsü son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. Turnuvanın açılışı 14 Haziran Cuma günü Münih’te yapılacak. Şampiyona 1 aylık futbol şöleninin ardından 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final müsabakasıyla birlikte sona erecek.

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A Milli Takımın EURO 2024’teki rakipleri belli oluyor

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#EURO 2024#Milli Takım#Almanya

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