A Milli Takım'ın EURO 2024’teki rakipleri belli oluyor

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Tarihinde 3’ü üst üste olmak üzere 6. kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Takımımız’ın Euro 2024’teki rakipleri bugün belli olacak. Turnuvanın ev sahibi Almanya’nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu’nda yapılacak kura töreni TSİ 20.00’de başlayacak. Tören TRT Spor’dan canlı olarak yayımlanacak.
PLAY-OFF’TAN 3 TAKIM FiNALLERE KATILACAK
Tarihinde ilk kez bir eleme grubunu lider bitiren Milli Takımımız kurada 2. torbada yer alacak. 21 takımın yer alacağı kurada grupları belirlenecek 3 takım 21-26 Mart’ta oynanacak Playoff mücadelelerinin ardından finallere katılacak.
MÜNiH’TE BAŞLAYIP BERLiN’DE BiTECEK
Toplamda 24 takımın mücadele edeceği şampiyonada 6 grubu ilk 2 sırada içinde bitirmeyi başaran ülkeler ile birlikte en iyi 4 grup üçüncüsü son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. Turnuvanın açılışı 14 Haziran Cuma günü Münih’te yapılacak. Şampiyona 1 aylık futbol şöleninin ardından 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final müsabakasıyla birlikte sona erecek.