A Milli Takım'ın EURO 2024'te F Grubu şansı: Son 16 turunda rakibimizi seçebiliriz! İtalya, EURO 2016'da yapmıştı...

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te grup kuraları çekildi. A Milli Takımımız, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Play-off C'den(Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) gelecek takımla eşleşti.

GRUPTAKİ SON RAKİBİMİZ 26 MART'TA BELLİ OLACAK

EURO 2024'e play-off'tan toplam 3 takım katılacak. Bizi ilgilendiren Play-off C'de yarı finaller 21 Mart'ta, final ise 26 Mart'ta oynanacak. Gürcistan ile Lüksemburg bir yarı finalde, Yunanistan ile Kazakistan ise diğer yarı finalde karşılaşacak. Kazananlar final oynayacak ve final maçını da kazanan taraf grubumuza dahil olacak.

İLK İKİ MAÇIMIZ DORTMUND'DA, SON MAÇ HAMBURG'DA

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Kura çekimi sonrası açıklanan fikstüre göre A Milli Takımımız ilk maçını 18 Haziran Salı günü Play-off C galibi ile saat 19:00'da yapacak.

İkinci maçımız 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile, gruptaki son maç ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile saat 22:00'da oynanacak.

Milliler ilk iki maçını Dortmund'da Signal Iduna Park'ta oynayacak, gruptaki son maçımız ise Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda olacak.

MİLLİ TAKIM'IN F GRUBU ŞANSI! RAKİP SEÇEBİLİRİZ...

A Milli Takımımızın EURO 2024'te F Grubu'nda yer alması, ilginç bir şansı da beraberinde getirdi. Turnuvanın fikstür formatına göre F Grubu'nda maç günlerinin son maçını oynuyor. Yani Türkiye, gruptaki son maçını oynarken diğer gruplarda sıralamalar tamamlanmış olacak.

İlk iki maçta alınacak sonuçlara göre Milli Takım grubun üçüncü maçında Çekya karşısında alacağı sonuna göre son 16 turunda eşleşebiceği ülkeleri bilerek çıkacak.

İTALYA, AYNI ŞEYİ 2016'DA YAPMIŞ VE TÜRKİYE ELENMİŞTİ

Milli Takım açısından olaylı geçen EURO 2016'da son maçta Çekya'yı yenip grubu 3 puanla üçüncü bitirmiş ve en iyi üçüncüler için açılan 4 kontenjandan birine aday olmuştuk.

E Grubu'nda ilk iki maçını kazanan İtalya, grup maçlarının son gününde 85. dakikada yediği golle İrlanda'ya 1-0 mağlup olunca Türkiye'nin şansı kalmamış ve İrlanda 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girmişti. 3 puanlı Portekiz ise averajı bizden daha iyi olduğu için buradan tur bileti alıp devamında kupayı kazanmıştı.

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İtalya, bu puan kaybıyla grupta ikinci olup son 16 turunda grubunu Hırvatistan'ın arkasında ikinci bitiren İspanya eşleşmesinden kaçmaya çalışmış ancak Belçika grubun son maçında İsveç'i farklı yenemeyip 1-0'lık galibiyette kalınca İtalya, İspanya'nın rakibi olmuştu.

Turnuva fikstür formatı sebebiyle bu şekilde bir kolaylığı yalnızca E ve F Grubu'nda olan takımlar kullanabiliyor.

SON 16 TURU İHTİMALLERİ

Milli Takımımız, grubunu lider tamamlaması halinde A-B-C gruplarında üçüncü olup en iyi üçüncüler arasına giren takımla karşılaşacak.

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

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Grubu ikinci tamamlamamız halinde D Grubu'nun lideriyle karşılaşacağız.

D Grubu: Play-off A, Hollanda, Avusturya, Fransa

Grubu üçüncü bitirip en iyi üçüncüler arasına girmemiz halinde ise B veya C Grubu lideriyle karşılaşacağız.

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

MÜNiH’TE BAŞLAYIP BERLiN’DE BiTECEK

Toplamda 24 takımın mücadele edeceği şampiyonada 6 grubu ilk 2 sırada içinde bitirmeyi başaran ülkeler ile birlikte en iyi 4 grup üçüncüsü son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. Turnuvanın açılışı 14 Haziran Cuma günü Münih’te yapılacak. Şampiyona 1 aylık futbol şöleninin ardından 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final müsabakasıyla birlikte sona erecek.

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