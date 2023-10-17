×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

A Milli Takım'ın EURO 2024 kurasına 1. torbadan girme ihtimali var

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Euro2024#Avrupa Şampiyonası
A Milli Takımın EURO 2024 kurasına 1. torbadan girme ihtimali var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 07:00

2024 Avrupa Şampiyonası’nın grup kuraları 2 Aralık’ta Hamburg kentinde çekilecek. Grubu lider bitirirsek kuraya 1. torbadan girme ihtimalimiz var.

Haberin Devamı

Finallere katılan takımların hangi torbalarda yer alacağı eleme gruplarında gösterdiği performansla belirlenecek. Ev sahibi Almanya, otomatik olarak 1. torbada olduğu için 5 takım ilk torbada yer alacak. Diğer 3 torbada 6’şar takım bulunacak.

Gözden KaçmasınA Milli Takımın hocası Vincenzo Montellaya EURO 2024 bileti sonrası hem övgü hem uyarı İtalyan hocasının sırrını açıkladı: Muhteşem bir olay...A Milli Takım'ın hocası Vincenzo Montella'ya EURO 2024 bileti sonrası hem övgü hem uyarı! İtalyan hocasının sırrını açıkladı: 'Muhteşem bir olay...'Haberi görüntüle

ŞU AN 1. TORBADAYIZ

Grupta oynadığı 7 maçta 16 puan toplayan Türkiye, an itibariyle Portekiz, Fransa ve Belçika ile 1. torbada yer alıyor. Ancak altımızdaki takımlardan İngiltere ve Macaristan 2’şer maç daha oynayacakları için bizi geçme ihtimali bulunuyor.

Türkiye, eleme grubunu 1. sırada bitirirse, EURO 2024 kurasına kesin olarak 1. veya 2. torbadadan girecek. Türkiye grubunu 2. tamamlarsa, kurada 1. torbada yer alma şansı kalmıyor, 2. torbada olma ihtimali azalıyor. Bu durumda 3. torba veya 4. torbadan kuraya gireceğiz.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Euro2024#Avrupa Şampiyonası

BAKMADAN GEÇME!