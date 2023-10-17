A Milli Takım'ın EURO 2024 kurasına 1. torbadan girme ihtimali var

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Finallere katılan takımların hangi torbalarda yer alacağı eleme gruplarında gösterdiği performansla belirlenecek. Ev sahibi Almanya, otomatik olarak 1. torbada olduğu için 5 takım ilk torbada yer alacak. Diğer 3 torbada 6’şar takım bulunacak.

ŞU AN 1. TORBADAYIZ

Grupta oynadığı 7 maçta 16 puan toplayan Türkiye, an itibariyle Portekiz, Fransa ve Belçika ile 1. torbada yer alıyor. Ancak altımızdaki takımlardan İngiltere ve Macaristan 2’şer maç daha oynayacakları için bizi geçme ihtimali bulunuyor.

Türkiye, eleme grubunu 1. sırada bitirirse, EURO 2024 kurasına kesin olarak 1. veya 2. torbadadan girecek. Türkiye grubunu 2. tamamlarsa, kurada 1. torbada yer alma şansı kalmıyor, 2. torbada olma ihtimali azalıyor. Bu durumda 3. torba veya 4. torbadan kuraya gireceğiz.

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