A Milli Takım'dan ayrılan Stefan Kuntz, sessizliğini bozdu! 'Gerçek bir neden bulmak zor'

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A Milli Takım'da geçtiğimiz hafta kan değişikliğine gidilmiş ve Stefan Kuntz ile yollar ayrılırken göreve Vincenzo Montella getirilmişti.

EURO 2024 Elemeleri'ndeki Ermenistan beraberliği ve hazırlık maçında Japonya'ya karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası görevine son verilen Kuntz, ayrılık sonrası ilk röportajını Almanya'da verdi.

"GERÇEK BİR NEDEN BULMAK ZOR"

ARD Televizyonu'nun bölgesel kanalı Saarländischer Rundfunk'un Youtube kanalında yayınlanan röportajda Kuntz şunları söyledi:

Beni göreve getiren ve bazı hedefleri olan yönetim 1 yıl önce görevden ayrıldı. Sonra yeni bir yönetim geldi. Zaman geçtikçe bir güven ilişkisinin kalmadığını ve destek verilmediğini hissettim. Bundan sonrasında da içimden işin bir şekilde bu sonuca varacağını düşündüm. Kötü oldu çünkü çok puan almıştık o nedenle gerçek bir neden bulmak benim için zor, şu ana kadar da bulamadım.

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"AYRILMAMDA MEDYANIN ROLÜ BÜYÜK"

Türk medyasının gönderilmemde rolü büyük. Mesela burada yalan olan bir şey söyleyemezsin. Çünkü buna karşı hakkımı arayabilirim. Türkiye’de bu yok. Bazı yalan ve kurgulanmış haberlerin doğru kabul edilmesi yazık. Medyanın yanında çok daha kötüsü sosyal medya. Burayla karşılaştırılamaz. Başka ülkelerde gerçekler ve kanıtlara bakma duygusu vardır. Ama orada bunu görmek zor. Bununla birlikte oyuncular ve yöneticiler üzerinde bir baskı oluşmaya başlıyor.

"GRUPTA GAYET İYİ DURUMDAYDIK"

Almanya U21 takımından neden ayrıldım? Bir A milli takım çalıştırabileceğimi görmek istedim. Çünkü daha fazla baskı var ve bu baskıyla nasıl başa çıkabileceğimi görmek istedim. Bir de yabancı olarak duyguların çok daha fazla rol oynuyor ve bununla birlikte kamuoyundan çok daha fazla baskı geliyor. Buradan çıkarttığım sonuçlar benim için çok önemli. Bundan sonraki tüm görevlerimde bana yardımcı olacak. İlk geldiğimde bana Dünya Kupası hedefi gösterildi ama play-off turunda Portekiz’e elendik. Daha sonra Uluslar Ligi’nde B Ligi’ne çıktık. Üçüncü hedef de Almanya’ya gitmekti. Orada da 10 puanla Hırvatistan ile aynı puanda gayet iyi durumdaydık.

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Türkiye'de kazandığım deneyimler, bundan sonraki tüm görevlerimde bana kesinlikle çok yardımcı olacak.

ALMANYA KADIN FUTBOL MİLLİ TAKIMI İDDİALARI...

Almanya Futbol Federasyonu'ndan, kadın milli takımı için herhangi bir teklif almadım. Yetkililerden biri benimle temasa geçerse bunu açıklarım. Bundan sonra Milli Takım veya kulüp takımı fark etmez. Eğer daha fazla gelişebileceğimi hissettiğim bir görev teklif edilirse, çok büyük şey olması gerekmez. Benim için önemli olan görevin içeriği.

BUGÜN HANGİ HATALARI TEKRARLAMAZ?

İyi bir soru. Öncelikle yönetim değişikliğinin ulaşılmak istenen hedefleri de değiştireceğini düşünmezdim. Belki Türk kültürünü bu bağlamda daha hazırlıklı olmak için iyi irdelemem gerekirdi.