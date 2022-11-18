A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Beklediğimden çok daha olgun"

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A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile Samet Akaydın, Gaziantep'te oynanacak Çekya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Türk kulüplerinin son dönemde iyi işler çıkardığını söyleyen Kuntz, "Farklı oyun anlayışı olan iyi oyuncuları takımımıza katabilmemizin en büyük sebeplerinden biri Türk takımlarının bu sezon başarılı olmasıdır. Türk kulüpleri son zamanlarda iyi işler çıkarıyor." dedi.

Genç oyuncular için tecrübeli isimlerle oynamanın önemine vurgu yapan Alman teknik adam, "Genç oyuncular için denge çok önemli. Sahada tecrübeli oyuncularla oynamaları onlar için daha iyi olabilir. Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu gibi farklı bir milli takımda oynayan oyuncuları da kazandırmamız önemli. Bunlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz düşüncelerimizi ve planlarımız uzun vadeli yapıyoruz. İstenmeyen bir durum görülebilir. Biz bunun üzerinde devamlı ve istikrarlı bir şekilde çalışacağız." diye konuştu.

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"BENİMLE DİREKT DİYALOĞA GİRMELERİNİ İSTEYEN BİRİYİM"

Oyuncularıyla doğrudan iletişime geçmeyi benimsediğini kaydeden Kuntz, "Analiz yaptığımızda oyuncularım benimle direkt diyaloğa girmelerini isteyen biriyim. Ama burada da bir gelişme görüyoruz. Hamit ve Kenan Bey bana bununla ilgili bilgi verdiler. Oyuncuların bize verdiği sinyaller ve vücut dilleri bambaşka yöne doğru gidiyor ve biz bunun enerjisini alıyoruz." dedi.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Arda Güler'in beklediğinden daha olgun bir oyuncu olduğunu söyleyen Kuntz, "Arda Güler beklediğimden çok daha olgun. Takıma çok çabuk adapte oldu. Takıma da pozitif anlamda katkı sağladı. Bu da bizim için sürpriz oldu. Ne kadar süre alacak? O yarınki maçın durumuna göre bakacağız. Bu tarz oyuncuların kulüplerinde ne kadar süre aldıkları önemli ama hocalarının adaptasyon sürecini de göz önünde tutmalıyız. Oyuncudan birden fazla beklentimiz olmamalı. Oyuncuyu yavaş yavaş o profile sokmak daha önemli." şeklinde konuştu.

"HERKES HOCADAN DAHA İYİ BİLİYOR"

Her ülkede hocanın tartışıldığını belirten Stefan Kuntz, "Yabancı hoca getiriyorsunuz, yerli hoca daha mantıklı olur deniyor. Yerli geliyor, yabancı daha mantıklı oluyor. Almanya'da da böyle, herkes hocadan daha iyi biliyor." dedi.

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"MİLLİ TAKIM İNANILMAZ BİR YER"

Gaziantep halkına da galibiyet hediye etmek istediklerini söyleyen Samet Akaydın, "Diyarbakır halkına çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir ortam vardı, bizde iyi oynayarak onlara bir galibiyet hediye ettik. Gaziantep'te de aynı ortam var, güzel bir oyunla galibiyeti Gaziantep halkına hediye etmek istiyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Buranın bana çok şey katacağını düşünüyorum. Kolay bir sistem değil bunu oynamak ama ben bu sisteme alışığım. Fırsat gelirse elimden geleni yapacağım, umarım bana gelen fırsatı değerlendirebilirim." ifadelerini kullandı.

"PES ETMEYİ SEVMİYORUM"

Asla pes etmeyi sevmediğini vurgulayan Samet, "Maçlara çıkarken Montella Hocam 'Kendine sınır koyma. Her maç üzerine bir şeyler koy' der. Genç arkadaşlarım da hiçbir zaman pes etmesinler. Çalıştıkları zaman her şey önlerine geliyor." dedi.