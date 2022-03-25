A Milli Takım'da Burak Yılmaz devri sona erdi! Yeni dönemde bizi neler bekliyor?

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A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Maça Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı damga vurdu. Kaptan ayrıca karşılaşmanın ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Okay Karacan, Spor Arena canlı yayınında Portekiz - Türkiye maçını, Burak Yılmaz'ın Milli Takım'ı bırakmasını ve Milli Takım'ın geleceğini değerlendirdi.

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Okay Karacan'ın görüşleri şu şekilde:

Portekiz kağıt üzerinde daha değerli bir kadroydu. Biz de değersiz değiliz ama. Premier Lig'de, La Liga'da, Serie A'da, Ligue 1'de oynayan oyuncularımız var. Kerem Aktürkoğlu var.

Caner varken, Rıdvan varken Kuntz neden Berkan'ı solda oynattı? Orkun iyi bir sezon geçiriyor ama yeterli olmadı. Orta sahayı kaybedince işimiz daha da zor oldu. Yediğimiz iki gol de yenmeyecek gollerdi. Berkan'ı niye solda oynattı? Bunun da sebebini açıkça anlatmalı.

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2-0 geriye düştük ama pes etmedik. Önceki takımlar pes ederdi. Cengiz topu ileri iyi taşıdı. Golde attığı pas çok kaliteliydi. Daha iyi olabilir miydik? Olabilirdik. Rakip sizden kaliteliyse işiniz daha zor oluyor. Üzüldüm.

"BAGGIO'YU 94'TEKİ PENALTISIYLA HATIRLAMIYORUM, LİDERLİĞİYLE HATIRLIYORUM"

Burak Yılmaz futbolumuzun gelmiş geçmiş en önemli golcülerinden birisi. Galatasaray'da, Trabzonspor'da, 2. Beşiktaş döneminde, Lille'in şampiyonluğundaki katkıları azımsanamaz. Türk futbolundan bir Burak Yılmaz geçti... Burak elimizdeki tek forvet. Cenk var ama sakatlıktan kurtulamıyor. Burak'ı kaçırdığı penaltıyla hatırlayamayız. Baggio'yu 1994'te kaçırdığı penaltıyla hatırlamıyorum ben. Oynadığı takımlara yaptığı liderlikle hatırlıyorum. Çok dramatik bir son oldu. Ronaldo'nun Türkiye'ye hiç golü yok Burak gol attı ama olmadı. Duygusal bir karar olduğunu düşünmüyorum. Yenilere yer açmayı da düşünmüş olabilir.

"PENALTIYI ZATEN BURAK ATACAKTI"

Burak Yılmaz'a da teşekkür edelim. Emekleri büyüktür. O penaltıyı zaten Burak atacaktı, Burak attı, kaçırdı. Canı sağ olsun.

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Bu lige Diagneler, Gomisler, Batshuayiler geldiğinde nasıl heyecanlanıyor insanlar. Burak Yılmaz kalitesini yıllar boyunca göstermiş bir golcü. Gereken saygıyı kendisine gösterelim. Kariyerinin bundan sonraki kısmında da yolu açık olsun.

"YILDIZLAR AYNI SIRAYA GELDİ AMA BİZİM İÇİN DEĞİLMİŞ"

Dün yıldızlar aynı sıraya girdi son dakikalarda. İtalya'yla başlayan terslik bizi de vurdu. 2-2 olsa maçı kazanabilir miydik? Rakip yine de çok kaliteli, bunu bilemeyiz. Acımızı arttıran bir konu da Kuzey Makedonya'nın tur atlaması. Onlarla Konya'da oynayacaktık. Makedonya'yı yeneriz diye bir durum yok ama umudumuz daha yüksek olacaktı.

"BİZİM DE EKOLÜMÜZ OLMALI"

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Makedonya'nın bir ekolü var, bizim yok. Kuntz'un elinde bu ekolü oluşturmak için bir fırsat var. Takıma bir şeyler kazandırdığı, oyuncuların ona değer verdiği ortada.

"KUNTZ İLE YOLA DEVAM EDİLMELİ"

Kuntz Alman futbol geleneğine sanki ihanet etti. Sonuna kadar devam edebilirdik. Oyuncu değişikliklerinde geç kaldı bence. Bizim de Almanlar gibi geri dönüş hikayelerimiz var ama olmadı. İtalya'nın Baggio çukuruna düştük. 'Bu hocayı gönderelim başkası gelsin' diye yorumlar görüyorum. Kuntz ile devam edilmeli, bir ekol oluşturulmalı.