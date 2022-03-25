Portekiz-Türkiye maçında Burak Yılmaz'ın kullandığı penaltı sırasında Ronaldo'nun hareketleri dikkat çekti

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A Milli Takımımızın deplasmanda Portekiz'e 3-1 yenilerek 2022 Dünya Kupası'na gitme şansını kaybettiği mücadeleye Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı damga vurdu.

Porto'da bulunan Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarısında yediği gollerde 2-0 geriye düşen Milli Takım, 2-2 eşitliği bulup maçı uzatmalara götürme şansını santimlerle kaçırdı.

Portekiz, 15. dakikada OTavio ve 42. dakikada Jota'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Milliler, Cengiz Ünder'in müthiş pası ve Burak Yılmaz'ın sol ayağıyla yaptığı tek vuruşla 65. dakikada farkı 1'e indirdi ve final için yeniden umutlandı.

ENES ÜNAL 'TOPU DIŞARI AT' DEDİ, VAR'DAN PENALTI ÇIKTI

Maçın 84. dakikasında Portekiz ceza alanında topla buluşan Enes Ünal, meşin yuvarlağa dokunduktan sonra Fonte'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakeme baktı. O bölgeye yakın olan oyuncularımız da penaltı bekledi. Maçın Alman hakemi Daniel Siebert daha önce yaşanan penaltı itirazlarının yapıldığı pozisyonlardaki gibi kendinden emin bir şekilde 'devam' dedi. Aldığı darbenin acısıyla yerde kalan Enes Ünal, topu yeniden kazanan takım arkadaşlarına VAR incelemesinin yapılması için meşin yuvarlağı dışarı atmalarını işaret etti ve top dışarı gönderildi.

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Kısa süre VAR hakemi ile konuşan Alman hakem Siebert, izleme işareti yaptı ve ekranın başına gitti. Pozisyonu izleyip karar vermesi uzun sürmeyen Alman hakem, sahaya dönerek beyaz noktayı gösterdi. Portekizliler yıkılmış, Milli futbolcularımız ise sevince boğulmuştu.

BURAK YILMAZ KENDİNDEN BEKLENMEYENİ YAPTI! 17 PENALTI SONRA...

Dakikalar 85'i gösterirken penaltı noktasına topu diken Burak Yılmaz, resmi maçlardaki son 17 penaltıyı gole çevirmenin de verdiği güvenle vuruşa hazırlandı. Genelde Burak'ın penaltılarda yerden köşeyi çok iyi bulduğunu biliriz. Hepimiz bu şekilde bir penaltı beklerken Burak Yılmaz topu üst ağlara çakmayı istedi ancak üst direğin üstüne çarpan top auta gitti.

RONALDO'NUN PENALTI ESNASINDAKİ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Burak Yılmaz'ın penaltıyı kullanmak için topun başında olduğu anlarda Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun kalecisi Diogo Costa'ya yaptığı hareketler karşı kale kameralarına yansıdı.

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Ronaldo, el-kol hareketleri yaparak kaleci Costa'nın da bu şekilde hareketler yaparak Burak Yılmaz'ın konsantrasyonunu bozmaya çalışmasını istedi.

37 yaşındaki Ronaldo, 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı sonrası büyük sevinç yaşadı.

MODUMUZ DÜŞTÜ, PORTEKİZ 3-1'İ BULUP MAÇI KAPATTI

Kaçan penaltı sonrası morali bozulan Milli Takımımız, rakip kalede gol aradı ancak bulamadı. 90+4'te hızlı atağa çıkan Portekiz, Nunes ile golü buldu ve maçı 3-1 kazanarak play-off finalinde Kuzey Makedonya ile oynamaya hak kazandı.

BURAK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Penaltı sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Burak Yılmaz, son düdük sonrasında ise adeta yıkıldı. Sahada gözyaşlarını tutamayan 'Kral'ı takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

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"ÖMRÜM BOYUNCA HER GECE BU PENALTIYI ATACAĞIM"

Maçın ardından basın toplantısına gelen Burak Yılmaz'ın üzüntüsü sözlerine de yansıdı. Daha önce Dünya Kupası'nın kendisi için son olacağını söyleyen Burak, bu sonucun ardından Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı.

Kaçan penaltı ile ilgili konuşan golcümüz; "Atamadım, nasıl atamadım? Ben de şok içerisindeyim. Futbolun bizim için kötü Portekiz için ise güzel yanlarında biri. Ülkemizi ve insanlarımızı üzdük. Başta ben üzdüm, kusura bakmasınlar. Maçtan sonra da çok üzgündüm. Hala üzgünüm. Bu benim son Dünya Kupası şansımydı, bitmiş oldu. Penaltı olunca kesin gol dedim. 2-2 dedim ve sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırınca da çok büyük hayal kırıklığı oldu. Özür dilerim. Başka söyleyecek bir şey yok. Ömrüm boyunca her gece uyumadan bu penaltıyı atacağım herhalde." sözlerini kullandı.

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2006'DAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Portekiz filelerini havalandıran Burak Yılmaz, 2006 elemelerinden (7, Fatih Tekke & 6, Tuncay Şanlı) bu yana Türkiye formasıyla Dünya Kupası eleme aşamasında altı gole ulaşan ilk oyuncu oldu.