A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı bilmecesi! Birbiriyle çelişen açıklamalar yapıldı

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2024 Avrupa Şampiyonası elemelerine 2-1’lik Ermenistan galibiyetiyle start veren ve yarın da Hırvatistan’la karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosundan ‘baş ağrısı’ gerekçesiyle çıkarılan Abdülkerim Bardakcı’nın, Galatasaray’ın dün Karabağ ile oynadığı özel karşılaşmanın ikinci yarısında forma giymesi kafalarda soru işaretleri oluştururken, konuyla ilgili tarafların ‘çelişkili’ açıklamaları olayı daha da ilginç hale getirdi. Olayı araştırıp tam olarak neler yaşandığını öğrenmeye ve merak edilen cevaplara ulaşmaya çalıştık. İşte ilk günden itibaren yaşananlar şöyle:

KONYA MAÇININ AKŞAMI BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ

17 Mart Cuma akşamı açıklanan A Milli Takım aday kadrosunda yer alan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray’ın aynı gün deplasmanda oynadığı Konyaspor karşılaşması sonrası sarı kırmızılı kafileyle İstanbul’a dönmeyip, anne babasının yaşadığı Konya’da kaldı. Maçın hemen ardından anne babasını ziyarete giden sarı kırmızılı futbolcu, gece şiddetli baş ağırısı ve mide bulantısı şikayetleri üzerine Konya’da bir hastaneye gitti. Kulübünü de bilgilendiren Abdülkerim, burada uygulanan serum tedavisinin ardından taburcu edildi ve ertesi gün de İstanbul’a döndü.

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PAZARTESİ VE SALI GÜNLERİ HASTANEDE YATILI TEDAVİ GÖRDÜ

19 Mart Pazar günü Riva’daki A Milli Takım kampına katılan Abdülkerim Bardakcı, yine baş ağrıları ortaya çıkınca ay yıldızlı ekibin sağlık ekibi tarafından muayene edildi. İlerleyen saatlerde ‘kendi ifadesiyle’ baş ağrıları dayanılmaz hale gelince pazartesi günü hastanede yatılı tedavisine başlandı. Pazartesi ve salı günleri milli takım sağlık heyeti gözetiminde hastanede kalan Abdülkerim, bu arada ay yıldızlı ekibin yaptığı 4 antrenmana katılamadı. Teknik direktör Stefan Kuntz da doktorlarla görüşüp, salı akşamı futbolcuyu kadrodan çıkardı.

PERŞEMBE DİNLENDİ, CUMA GÜNÜ GALATASARAY’IN İDMANINA KATILDI

Bu gelişme üzerine harekete geçen Galatasaray Kulübü Abdülkerim’i, sponsor sağlık kuruluşu Liv Hospital’a gönderdi. Burada geniş çaplı bir taramadan geçirilen sarı kırmızılı futbolcu, çarşamba gecesini de hastanede geçirdi. Perşembe günü yapılan tetkiklerde, ağrıların migrenden kaynaklandığı ve ciddi bir durum olmadığı tespit edilince de taburcu edildi. Bir gün dinlendikten sonra 24 Mart Cuma günü Galatasaray’ın yaptığı antrenmana katılan Abdülkerim, ardından Karabağ maçının kadrosuna dahil edildi.

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DR. YENER İNCE: FUTBOL OYNAMASINA ENGEL OLACAK BİR DURUMU YOK

Stefan Kuntz, Ermenistan maçı sonrası konuyla ilgili soruya, “Doktorlar bize 2 haftalık bir tedavi süreci olduğunu söyleyince kadrodan çıkardık” cevabını verirken, G. Saray Kulübü Doktoru Yener İnce dün çarpıcı bir açıklama yaptı: “Abdülkerim’in baş ağrısı vardı. Tedavisini yaptık. Ekstra bir gün de gözetim altına aldık. Şu anda hiçbir şikayeti yok. Futbol oynamasına engel olacak bir durumu da yok. Milli takımdan affını kendisi istemedi. Kadrodan çıkarılma kararı milli takım sağlık ekibine ait.”