A Milli Takım, Viyana'da Avusturya karşısında! Gözlerimiz Tiflis'te, Gürcistan - Yunanistan maçında

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Euro 2024’te Portekiz ve Çekya’nın ardından son rakibimiz bugün Gürcistan-Yunanistan eşleşmesinin ardından belli olacak.

YUNANİSTAN'DA TANIDIK İSİMLER

Tiflis’te bugün saat 20.00’de başlayacak maçta kazanan Almanya biletini alacak. Yunanistan, Kazakistan’ı 5-0 ile geçerken, Gürcistan da Lüksemburg’u 2-0 yenip adını finale yazdırdı. Peki Türkiye’nin gruptaki son rakibi kim olsun? Bu soruyu yanıtlamak biraz zor. Yunanistan yakından tanıdığımız isimlere sahip olsa da çok önemli yetenekleri de var. Gürcistan için de benzer şeyleri söylemek mümkün. İki takımı hem oyunları hem de kadroları açısından değerlendirirsek Yunanistan’ın gruplarda olması bizim için daha doğru bir tercih olacaktır.

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GÜRCÜLER HER SÜRPRİZİ YAPABİLİR

Gürcüler özellikle son yıllarda potansiyeli yüksek ve her sonucu alabilecek oyunculardan kurulu. Napoli forması giyen ve 80 milyon Euro değere sahip Kvaradona lakaplı Kvaratskhelia bunların başında geliyor. Valencia’nın kalesini koruyan 35 milyon Euro piyasa değerine sahip Mamardashvili, Metzli golcü Mikautadze (10 milyon Euro) yine dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Kadrosundaki 23 oyuncu yurt dışında forma giyen Gürcistan’ı 47 yaşındaki teknik adam Willy Sagnol çalıştırıyor. Fransız teknik direktör ağırlıklı olarak 4-2-3-1’i tercih ediyor.

YUNANİSTAN DAHA BİLİNDİK TAKIM

Yunanistan’da ise en değerli oyuncular savunmada. Nottingham Forestlı Vlachodimos (10 milyon Euro), West Hamlı Mavropanos (18 milyon Euro) ve Liverpoollu Tsimikas (22 milyon Euro) gibi çok değerli bir savunma hattına sahipler. Bakasetas, Pelkas ve Kourbelis gibi yakından tanıdığımız futbolcular da yine Yunanistan forması giyiyorlar.

15 oyuncunun yurt dışında forma giydiği Yunanistan’ı 56 yaşındaki Gustavo Poyet çalıştırıyor. Uruguaylı teknik adam Yunanistan’ın tipik savunma odaklı futbolunu sürdürürken 5-4-1 formasyonundan vazgeçmiyor.

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EURO 2024'E 2 BİLET DAHA SAHİBİNİ BULACAK

EURO 2024’de katılacak 2 takım daha bugün belli olacak. Türkiye’nin rakibinin belli olacağı saat 20.00’deki Play-Off C Yolu Finalinde oynanacak Gürcistan-Yunanistan maçının dışında A Yolu’nda 22.45’te Galler-Polonya, B Yolu’nda 22.45’te Ukrayna-İzlanda maçının galipleri Almanya vizesinin sahibi olacak.