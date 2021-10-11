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A Milli Takım tur şansını sürdürdü! İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ın puan durumu ve kalan maçları

#A Milli Takımı#Letonya#Dünya Kupası Elemeleri
A Milli Takım tur şansını sürdürdü İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda A Milli Takımın puan durumu ve kalan maçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'ya konuk olan Milliler, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak tur şansını sürdürdü. Peki, A Milli Futbol Takımı'nın gruptan çıkmak için hangi sonuçlara ihtiyacı var? İşte grupta oluşan son puan durumu ve kalan maçlar...

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Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılım için mutlak kazanmamız gereken maçta Letonya'yı son dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle mağlup eden A Milli Futbol Takımı, lider Hollanda'nın 4, ikinci sırada yer alan Norveç'in ise 2 puan gerisinde takibini sürdürdü.

HOLLANDA ZORLANMADI

Evinde grubun zayıf takımı Cebelitarık'ı konuk eden lider Hollanda, maçtan 6-0 galip ayrılarak puanını 19'a yükseltti ve liderliğini perçinledi.

NORVEÇ HATA YAPMADI

Grupta ikincilik mücadelesi verdiğimiz Norveç ise Karadağ'ı evinde 2-0 yenerek puanını 17'ye çıkardı ve ikinciliğini korudu.

TAKİBİMİZ SÜRÜYOR

15 puana yükselen Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için kalan 2 maçını kazanması, Hollanda'nın en az 4, Norveç'in ise kalan maçlarda en az 2 puan kaybetmesi gerekiyor. Milliler, play-off mücadelesi verdiğimiz Norveç'le puanları eşitlemesi durumunda, tur atlayan takımı genel averajlar belirleyecek.

AVERAJDA DA GERİDEYİZ

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Son maçlar öncesi Hollanda'nın averajı +23, Norveç'in averajı +9, Türkiye'nin ise +4.

9 MAÇTA 2 GALİBİYET

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'na Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan Milliler, EURO 2020'de alınan 3 mağlubiyetin ardından veda ederken elemelerde çıktığı son 6 maçtan iki galibiyet çıkarabildi.

Son 6 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Milliler, iki galibiyetini ise Cebelitarık ve Letonya karşısında aldı.

GRUPTA PUAN DURUMU

1- Hollanda - 19 puan
2- Norveç - 17 puan
3- Türkiye - 15 puan
4- Karadağ - 11 puan
5- Letonya - 5 puan
6- Cebelitarık - 0 puan

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

Cebelitarık

Karadağ(d)

HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI

Karadağ(d)

Norveç

NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI

Letonya

Hollanda(d)

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#A Milli Takımı#Letonya#Dünya Kupası Elemeleri