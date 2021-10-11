A Milli Takım tur şansını sürdürdü! İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ın puan durumu ve kalan maçları

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılım için mutlak kazanmamız gereken maçta Letonya'yı son dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle mağlup eden A Milli Futbol Takımı, lider Hollanda'nın 4, ikinci sırada yer alan Norveç'in ise 2 puan gerisinde takibini sürdürdü.
HOLLANDA ZORLANMADI
Evinde grubun zayıf takımı Cebelitarık'ı konuk eden lider Hollanda, maçtan 6-0 galip ayrılarak puanını 19'a yükseltti ve liderliğini perçinledi.
NORVEÇ HATA YAPMADI
Grupta ikincilik mücadelesi verdiğimiz Norveç ise Karadağ'ı evinde 2-0 yenerek puanını 17'ye çıkardı ve ikinciliğini korudu.
TAKİBİMİZ SÜRÜYOR
15 puana yükselen Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için kalan 2 maçını kazanması, Hollanda'nın en az 4, Norveç'in ise kalan maçlarda en az 2 puan kaybetmesi gerekiyor. Milliler, play-off mücadelesi verdiğimiz Norveç'le puanları eşitlemesi durumunda, tur atlayan takımı genel averajlar belirleyecek.
AVERAJDA DA GERİDEYİZ
Son maçlar öncesi Hollanda'nın averajı +23, Norveç'in averajı +9, Türkiye'nin ise +4.
9 MAÇTA 2 GALİBİYET
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'na Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan Milliler, EURO 2020'de alınan 3 mağlubiyetin ardından veda ederken elemelerde çıktığı son 6 maçtan iki galibiyet çıkarabildi.
Son 6 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Milliler, iki galibiyetini ise Cebelitarık ve Letonya karşısında aldı.
GRUPTA PUAN DURUMU
1- Hollanda - 19 puan
2- Norveç - 17 puan
3- Türkiye - 15 puan
4- Karadağ - 11 puan
5- Letonya - 5 puan
6- Cebelitarık - 0 puan
TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI
Cebelitarık
Karadağ(d)
HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI
Karadağ(d)
Norveç
NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI
Letonya
Hollanda(d)