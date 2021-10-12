Türkiye Cebelitarık milli maçı ne zaman oynanacak? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. maç heyecanı!
Türkiye Cebelitarık maçı, Letonya galibiyeti sonrası gündeme geldi. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-1 yendi. Milli takım bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda'yı takibini sürdürdü. Ay Yıldızlılar gruptaki bir sonraki karşılaşmasında Cebelitarık karşısında galibiyet için forma giyecek. Peki, Türkiye Cebelitarık milli maçı ne zaman? İşte, Türkiye Cebelitarık maçının tarihi.
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye Cebelitarık milli maçında sahaya çıkacak. Letonya karşısında 97 yıl sonra galibiyet kazanan A Milli Futbol Takımı, bir sonraki maçında Cebelitarık ile kozlarını paylaşacak. G Grubu beşinci maçında Cebelitarık ile deplasmanda karşılaşan Milliler, 3-0 galibiyetle sahadan ayrılmıştı. Gözler bir sonraki karşılaşmaya çevrildi. Türkiye Cebelitarık milli maçı 13 Kasım'da oynanacak.
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Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık ile oynayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından yayınlanacak ve saat 20:00'da başlayacak.
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8. hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle: