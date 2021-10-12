Türkiye Cebelitarık milli maçı ne zaman oynanacak? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. maç heyecanı!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye Cebelitarık milli maçında sahaya çıkacak. Letonya karşısında 97 yıl sonra galibiyet kazanan A Milli Futbol Takımı, bir sonraki maçında Cebelitarık ile kozlarını paylaşacak. G Grubu beşinci maçında Cebelitarık ile deplasmanda karşılaşan Milliler, 3-0 galibiyetle sahadan ayrılmıştı. Gözler bir sonraki karşılaşmaya çevrildi. Türkiye Cebelitarık milli maçı 13 Kasım'da oynanacak.