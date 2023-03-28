A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz puan ortalamasında efsaneleri solladı! Terim, Güneş ve Denizli’den daha iyi

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı’nın başındaki 16. maçına bu akşam Hırvatistan karşısında çıkacak olan Stefan Kuntz, ay yıldızlı ekibimizin 100 yıllık tarihinde puan ortalaması yönünden en başarılı teknik direktör oldu. Kuntz yönetiminde bugüne dek resmi ve özel toplam 15 karşılaşma oynayan A milliler, 10 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 32 puan topladı ve maç başına 2.13 puan ortalaması yakaladı. Bu müsabakalarda 38 gol atmayı başaran ay yıldızlılar, buna karşın kendi kalelerinde 17 gol gördü.

A MİLLİ TAKIM’DA 135 MAÇA ÇIKAN TERİM, 70 GALİBİYET ELDE ETTİ

4 ayrı dönemde çalıştırdığı A Milli Takım’ın başında toplam 135 karşılaşmada görev alan ve 2008 Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynatan Fatih Terim, maç başı 1.8 puan ile en başarılı ikinci teknik adam unvanını, bu ortalamayı 15 müsabakada tutturan Ersun Yanal ile paylaşıyor. Ay yıldızlılar, Terim yönetimindeki 135 maçta biri hükmen olmak üzere 70 galibiyet, 33 beraberlik ve 32 mağlubiyetle 243 puan topladı. Terim döneminde, 3’ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 205 gol atan milliler, kalesinde ise 139 gol gördü.

Haberin Devamı

ERSUN YANAL 15 KARŞILAŞMADA 27 PUAN TOPLAMAYI BAŞARDI

Ersun Yanal, görev yaptığı 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 27 puan aldı. Yanal’lı milliler 38 gol atıp, 17 gol yedi. 2002 Dünya Kupası’nda ay yıldızlıları üçüncülüğe taşıyan Şenol Güneş, 82 maçta 38 kez galibiyet, 23 beraberlik, 21 yenilgi alarak 137 puan topladı. Güneş yönetimindeki ay yıldızlılar bu maçlarda 127 gol atarken, kalesinde 90 gol gördü. Milli takımın efsane teknik direktörlerinden Mustafa Denizli ise 34 maçta 1.29 puan ortalaması yakaladı.

25 FUTBOLCU İLK KEZ STEFAN KUNTZ DÖNEMİNDE DAVET ALDI

Stefan Kuntz döneminde 25 futbolcu ilk kez A Milli Takım’a davet edildi. Bu oyuncular şunlar: Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Samet Akaydın, Serdar Dursun, Emirhan İlkhan, Ravil Tagir, Tiago Çukur, Doğan Alemdar, Ersin Destanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Yusuf Sarı, Doğukan Sinik, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Salih Özcan, Umut Bozok, Eren Elmalı, Onur Bulut, Umut Nayir, Mehmet Can Aydın.

Haberin Devamı

10 VE ÜZERi MAÇTA GÖREV YAPAN MiLLi TAKIM TEKNiK DiREKTÖRLERi

1. Stefan Kuntz 15 2.13

2. Fatih Terim 135 1.8

2. Ersun Yanal 15 1.8

4. Şenol Güneş 82 1.67

5. Guus Hiddink 16 1.56

6. Tınaz Tırpan 11 1.45

7. Sabri Kiraz 12 1.33

8. Mustafa Denizli 34 1.29

9. Billy Hunter 12 1.25

10. Abdullah Avcı 18 1.22

11. Sandro Puppo 21 1.14

12. Mircea Lucescu 17 1.06

13. Coşkun Özarı 25 0.87

14. Sepp Piontek 26 0.73