Son Dakika: Stefan Kuntz'dan flaş Abdülkerim Bardakcı sözleri: "Karabağ-Galatasaray maçında oynamasına şaşırmadım değil"

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A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu maç öncesi teknik direktör Stefan Kuntz ve kaleci Mert Günok açıklamalarda bulundu.

Mert Günok'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tekrar Milli Takım'da olduğum için mutluyum. Büyük maçları biz ülke olarak daha farklı oyunuyoruz. Bunun örnekleri var. Yarın Ermenistan maçından daja iyi bir oyun sergileyerek galip geleceğimizi düşünüyorum. Uzun bir süreden sonra Bursa'da milli maç oynayacak olmaktan dolayı mutluyuz. Bursa halkında beklentimiz bizi maçın son anına kadar desteklemeleridir. Hırvatistan takımına saygı duyuyyoruz Bireysel olarak da takım olarak da birçok turnuvada ne kadar başarılı olduklarını gösterdiler. Onlara saygı duyuyoruz ama yarın galip gelmek için elimizden geleni yapacağız."

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Stefan Kuntz'un açıklamaları ise şöyle:

"İki maç da farklı konumda. Ermenistan maçı daha hassas bir maçtı. Rakibimiz değişiklikler yapmıştı. Yeni bir hoca ve yeni oyuncularla oynadılar. Biz sahaya taktik anlayışımızı yeterince yansıtamadık. Devre arasında taktiksel değişikliğe gidip olumlu sonuç almak bizim için önemliydi. Bu kez evimizde oynayacağız. Karşımızdaki rakip dünyanın en iyilerinden birisi. Ermenistan maçında favoriydik ama bu kez favori değiliz. En büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz. Bu açıdan yarın örnek bir maç oynayacağız."

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Çağlar Söyüncü'nün Ermenistan maçı sonrası "Üçlü savunmaya hazırlanmak için fazla zamanımız olmadı" sözlerinin sorulması üzerine Kuntz, "Kasım ayındaki maçlarda üçlü savunma oynadık Çağlar da kadrodaydı.İlk devredeki eksik olan futboldaki temel ilkelerdi. Siz bunları yansıtmazsanız sahada hangi sistemle oynadığınızın bir önemi yok." dedi.

"HIRVATİSTAN'IN GALLER MAÇINI BAZ ALMIYORUZ"

"Hırvatistan'ın son yıllardaki performansını biliyoruz. Biz hazırlıklarımızı Hırvatistan'ı bildiğimiz şekliyle yapıyoruz ve son dakika taçtan gelen bir golle 1-1 sona eren Galler maçını baz almıyoruz"

ORUÇ İDDİALARI: YALAN

Bazı oyuncuları oruç tuttukları için kadroya almadığı iddialarının sorulması üzerine Kuntz şöyle cevap verdi:

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"Ben Ramazan ayına saygı duyuyorum. Bunlar dedikodudan ibaret. Bütün kararlarımızı oyuncularımızın performansları doğrultusunda veriyoruz. Bu yüzde yüz olan bir yalandır. Bu Ermenistan maçından sonra da bana soruldu. Bugün de Hırvat basın mensubundan duyulan bir soru. Bu tarz durumları yayan ve yaymaktan zevk alan insanlarla nasıl bir iletişim halinde olmalıyız?"

"ABDÜLKERİM BARDAKCI OYNAYABİLECEK SEVİYEDEYE BURADA OLMALIYDI"

Kuntz, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkartılan Abdülkerim Bardakcı'nın, Galatasaray'ın Karabağ ile oynadığı hazırlık maçında forma giymesiyle ilgili bir soru üzerine şunu söyledİ:

"Biz kamp için pazar günü toplandık ve 4 günlük sürenin 3 gününü hastanede geçirdi. Nöroloji bölümündeki doktor hanım bize bir rapor gönderdi ve biraz dinlenmesi gerektiğini ve iki haftalık bir tedavi süresi olacağını belirtti. Böyle bir net rapor aldığınızda uzmanlara güvenmeniz gerekiyor. Biz hiçbir şekilde oyuncularımızı riske sokamayız. Dünkü Karabağ maçında oynamasına şaşırmadım değil. Oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi bizim için daha iyi olabilirdi"

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