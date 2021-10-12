A Milli Takım, Letonya karşısındaki 97 yıllık şanssızlığını kırdı

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Milliler adeta kabusumuz olan Letonya ile oynadığı dünden önce ilk galibiyetini 1924 yılında yapılan ilk maçta 3-1’lik skorla almıştı.

Ay yıldızlılar Letonya eşleşmesinde en ağır sonucu 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında yaşadı.

15 Kasım 2003’te Riga’daki ilk maçı 1-0 kaybeden Milliler, 19 Kasım’da İnönü Stadı’ndaki rövanşta 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Favori gösterildiğimiz eşleşmede bileti Letonya’ya kaptırdık.

28 Mayıs 2013’teki özel maç 3-3, Euro 2016 elemelerinde 2 maç da 1-1 bitti. Bu yıl İstanbul’da 2 farklı öne geçmemize rağmen 3-3’lük sonuçla ayrıldık.

Stefan Kuntz'la ilk galibiyet

A Milli Takım, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile ilk galibiyetini Letonya deplasmanında aldı.

Kuntz yönetiminde ilk maçını İstanbul'da Norveç ile oynayan ay-yıldızlı ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Alman teknik adam ikinci maçında galibiyet sevinci yaşatmayı başardı.

Letonya karşısında 97 yıl sonra galibiyet

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A Milli Futbol Takımı Letonya karşısında 97 yıl sonra kazandı. Rakibi karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 22 Haziran 1924'te Riga'da 3-1'lik sonuçla alan ay-yıldızlı ekip, uzun süren şanssızlığını kırdı.

Milli takım 1924'ten sonra Letonya ile oynanan 6 maçta 1 yenilgi ve 5 beraberlik almıştı

Serdar Dursun ilk milli maçında ilk golünü attı

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Serdar Dursun, Letonya mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve ilk kez ay-yıldızlı formayı giydiği maçta ilk golünü attı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşmanın 65. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine Serdar Dursun'u oyuna sürdü. Serdar, mücadelenin 75. dakikasında ay-yıldızlı ekibe 1-1'lik beraberliği getiren golü atmayı başardı.

Burak Yılmaz 30. golüne ulaştı

Letonya karşısında ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü atan kaptan Burak Yılmaz, A Milli Takım formasıyla 74. maçında 30. golüne ulaştı.