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A Milli Takım ile tarihe geçen Vincenzo Montella'dan duygusal açıklama: Dünyanın en mutlu hocası olabilirim

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#A Milli Takım#Montella#Türkiye
A Milli Takım ile tarihe geçen Vincenzo Montelladan duygusal açıklama: Dünyanın en mutlu hocası olabilirim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 00:35

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024 bileti aldığımız maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

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A Milli Takım, Konya'da oynanan müsabakada Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024 biletini alırken Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalar yaptı.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Futbolcularımız bu hafta her şeyini bana teslim etti,. Onların hocası olmaktan gururluyum. Bu galibiyetten mutluyum. Almanya'ya gitmek de beni aşırı gururlandırıyor. Şimdi birincilik için mücadelemizi verebiliriz. Hoca olarak iletişim konusunda geliştiğimi hissediyorum. Daha iyi bir noktaya geldim. Bir birliktelik yakaladık ve sonucu futbolcular aldı. Şu an dünyanın en mutlu hocası olabilirim."

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"COŞKULU, MUTLU OLACAĞIZ"

"Güzel sonuçlar aldık. 1-0'dan sonra biraz sıkıntı yaşadık. Onun üstüne çalışacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. EURO 2024'te en iyisini yapmak istiyoruz. Coşkulu, mutlu olacağız. Hepimiz hak ettik. Önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız."

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MONTELLA TARİHE GEÇTİ

Türkiye, tarihinde 6’ncı kez Avrupa Şampiyonası biletini alırken ilk kez yabancı bir teknik direktörle bu başarıyı elde etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, bu başarısıyla tarihe geçti.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne Alman teknik adam Stefan Kuntz ile başlayan milliler, gruptaki 5’inci maçın ardından yol ayrımına gitmiş ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile sözleşme imzalamıştı. 49 yaşındaki Montella, milli takımın tarihindeki 21’inci yabancı teknik direktörü olmuştu.

 

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#A Milli Takım#Montella#Türkiye

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