Hakan Çalhanoğlu: 'İnandık ve asla pes etmedik'

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Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, maçtan sonra açıklamalar yaptı.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri;

Mutluyuz. Hırvatistan maçından iki gün sonra yine sahaya çıkmak kolay değildi. Vincenzo Montella, bizi çok iyi hazırladı. Kenetlendik, dışarıdan gelenleri dinlemedik ve kendi aramızda çözmeye çalıştık.

ASLA PES ETMEDİK

Üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. Daha eksikler var, biz güçlü takımız. Çağlar, Ozan, Merih, Arda... Biz inandık ve asla pes etmedik. Sakin kalmaya çalıştık.

EV SAHİBİ OLACAĞIZ

Almanya'da ev sahibi olacağız. Ben oradan geldiğim için biliyorum, hissedebiliyorum. Sevindiğim turnuvaya rahat katılmamız. Bu iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Daha da iyi olabiliriz. Son bir haftada çok iyi çalıştık, bunu da sahada gördünüz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz