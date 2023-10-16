×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hakan Çalhanoğlu: 'İnandık ve asla pes etmedik'

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Hakan Çalhanoğlu#EURO 2024
Hakan Çalhanoğlu: İnandık ve asla pes etmedik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 00:29

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024 biletini aldığımız 4-0'lık Letonya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, maçtan sonra açıklamalar yaptı.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri;

Mutluyuz. Hırvatistan maçından iki gün sonra yine sahaya çıkmak kolay değildi. Vincenzo Montella, bizi çok iyi hazırladı. Kenetlendik, dışarıdan gelenleri dinlemedik ve kendi aramızda çözmeye çalıştık.

Gözden KaçmasınA Milli Takımda Vincenzo Montellanın yine planı tuttu İnanılmaz gol, VARa takıldıktan sonra...A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yine planı tuttu! İnanılmaz gol, VAR'a takıldıktan sonra...Haberi görüntüle

ASLA PES ETMEDİK

Üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. Daha eksikler var, biz güçlü takımız. Çağlar, Ozan, Merih, Arda... Biz inandık ve asla pes etmedik. Sakin kalmaya çalıştık.

EV SAHİBİ OLACAĞIZ

Almanya'da ev sahibi olacağız. Ben oradan geldiğim için biliyorum, hissedebiliyorum. Sevindiğim turnuvaya rahat katılmamız. Bu iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Daha da iyi olabiliriz. Son bir haftada çok iyi çalıştık, bunu da sahada gördünüz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Hakan Çalhanoğlu#EURO 2024

BAKMADAN GEÇME!